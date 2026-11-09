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Feijóo promete en Baleares "orden, seguridad y vivienda" y acusa a Pedro Sánchez del "descontrol migratorio"

El candidato popular ha señalado que endurecerá las penas de los delincuentes reincidentes.

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto del PP de Baleares

Alberto Núñez Feijóo durante su mitin en las Islas Baleares | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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A gritos de "Oa, oa, oa, Feijóo a La Moncloa" ha sido recibido el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en las Islas Baleares. El líder popular ha aterrizado este lunes en el archipiélago balear, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante un mitin en Palma, Feijóo ha centrado su discurso en la inmigración, la seguridad y el acceso a la vivienda. Ha prometido a los electores "orden, seguridad y vivienda", además de actualizará las pensiones y reforzará los servicios públicos, si llega a la Moncloa. Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de provocar un "descontrol migratorio" y de dejar desprotegidos los barrios.

Situación migratoria

En relación con la situación migratoria, Feijóo ha asegurado que la situación es "insostenible" y ha criticado que el Gobierno gestione la inmigración acumulando centros de acogida y levantando carpas en los puertos. Asimismo se ha comprometido a "recuperar el control de la inmigración y de las fronteras". Para ello, ha anunciado un plan específico para proteger la frontera marítima de Baleares, perseguir a las mafias, reforzar los controles y aplicar el Reglamento de Retornos. Además, ha pedido a la Unión Europea la activación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y Baleares.

"España tiene derecho a decidir quién entra, cómo entra y para qué entra", ha declarado Feijóo, quien ha añadido que no permitirá "los chantajes de terceros". También ha prometido endurecer las penas para los delincuentes reincidentes y ha asegurado que "si el delincuente es español, pagará, y si es extranjero, se le expulsará".

Vivienda

Feijóo ha responsabilizado a Sánchez de la "mayor crisis de falta de vivienda de la historia de España". Ha prometido que si gana las elecciones impulsará la construcción de un millón de viviendas y facilitar que los jóvenes puedan comprarlas.

Entre sus medidas, ha anunciado una rebaja del 60% del IVA para los jóvenes que compren su primera vivienda y la aprobación de una 'Ley Antiocupación' durante los primeros 100 días de Gobierno.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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