Sánchez presume de que España ha sido "el faro" y carga contra Milei y Trump en su regreso a la precampaña

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha retomado este viernes la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con un multitudinario acto en Valencia, después de la suspensión de la actividad electoral de todos los partidos excepto Vox por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos.

Sánchez ha reivindicado la respuesta del Gobierno ante la tragedia y ha llamado a movilizar al electorado socialista frente a la derecha y la ultraderecha, en un mitin que ya estaba programado antes de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

El acto, que ya estaba programado antes de la renuncia de Puente, se ha celebrado en el polideportivo municipal de El Cabanyal, donde Sánchez ha estado acompañado por la cabeza de lista del PSOE por Valencia, Pilar Bernabé, y la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant.

La elección de Valencia también ha permitido a los socialistas intentar establecer un contraste político entre la dimisión del exministro de Transportes y la del expresidente valenciano Carlos Mazón, que tardó meses en dejar el cargo.

La respuesta ante la tragedia de Urda

El mitin ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre. A continuación, la cantante Ángela Cervantes y el guitarrista Miguel Sandoval han interpretado una versión de un tema de Rosana dedicado a las víctimas.

"La fuerza de un país son los afectos que hemos mostrado ante las víctimas de la tragedia de Urda"

Durante su intervención, Sánchez ha puesto en valor la solidaridad mostrada por los ciudadanos y los servicios de emergencia tras el siniestro, y ha reivindicado la esperanza y el sentimiento de comunidad como elementos fundamentales para afrontar situaciones de esta gravedad.

"La fuerza de un país es la fuerza de la esperanza. Es pensar siempre que lo que está por venir va a ser mejor que el presente y el pasado que hemos vivido. La fuerza de un país son los afectos que hemos mostrado ante las víctimas de la tragedia de Urda. Es la solidaridad, el sentimiento de comunidad y el amor frente al odio", ha afirmado.

El presidente del Gobierno ha defendido así la respuesta ante el accidente ferroviario en un momento marcado por las críticas de la oposición a la gestión del Ministerio de Transportes y por la reciente salida de Óscar Puente del Ejecutivo.

Llama a votar al PSOE frente a la ultraderecha

El secretario general socialista también ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje electoral de cara al 29 de noviembre, presentando al PSOE como alternativa a las fuerzas de derecha y ultraderecha y reivindicando el papel internacional de España.

"Ahora que el mundo ve la luz y nosotros hemos sido el faro, tenemos la gran oportunidad de mirar el desastre por el retrovisor y no tener que atravesarlo. Hagamos historia y mostrémosle al mundo cómo se gana a la derecha y a la ultraderecha en las urnas: votando al PSOE, votando el avance frente al retroceso", ha señalado.

"España se gobierna desde España, no desde Washington, ni desde Buenos Aires, ni desde Moscú, ni desde Tel Aviv"

Sánchez también ha criticado las declaraciones sobre España realizadas durante los últimos años por dirigentes internacionales, en una referencia a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Estados Unidos, Donald Trump.

"No es casualidad que hayan venido durante todos estos años aquí a criticarnos el de la motosierra o el de Washington diciendo que en España pasan cosas malas... España se gobierna desde España, no desde Washington, ni desde Buenos Aires, ni desde Moscú, ni desde Tel Aviv. No vamos a permitir que nuestro país se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha asegurado.

Acto multitudinario en Valencia

El regreso del PSOE a la precampaña ha reunido a miles de simpatizantes y militantes en Valencia. Según fuentes del PSPV, alrededor de 5.000 personas se han desplazado hasta el polideportivo de El Cabanyal, aunque el recinto tenía un aforo máximo de 2.500 asistentes, por lo que numerosos ciudadanos han tenido que seguir el mitin desde el exterior.

Desde dos horas antes del comienzo, centenares de personas han formado largas colas alrededor de las instalaciones. Ante la imposibilidad de acceder al recinto, algunos asistentes han reclamado su entrada al grito de "queremos entrar". La organización ha instalado una pantalla y numerosas sillas en una calle cercana para facilitar que quienes se habían quedado fuera pudieran seguir las intervenciones.

Sánchez ha llegado al polideportivo alrededor de las siete de la tarde y ha sido recibido entre aplausos, apretones de manos y fotografías con los simpatizantes. Una vez dentro, ha tardado más de diez minutos en alcanzar el escenario, mientras sonaba la canción 'Llavors', del grupo valenciano La Fúmiga. El acto ha comenzado finalmente con una hora de retraso respecto al horario previsto.

Entre el público también se encontraban decenas de representantes del profesorado valenciano, que han recibido una ovación de los asistentes como muestra de apoyo a sus reivindicaciones laborales, en el marco de la huelga indefinida iniciada meses atrás y actualmente paralizada.