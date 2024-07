Pancartas y pintadas contra Oyarzabal y Merino en Elorrio: "Traidores"

Unos desconocidos decidieron colgar este sábado una pancarta la Basílica de la Purísima Concepción en la localidad de Elorrio, en Vizcaya, pueblo natal de la madre de Mikel Oyarzabal, en la que se podía leer 'Espainiar selekzioaren asimilazioari ez!', cuya traducción al castellano sería 'No a la asimilación de la Selección española'. Una pancarta en la que también aparecía una bandera de España tachada y una ikurriña.

Junto a la pancarta, como informó el portal digital 'Durangon', aparecieron unas pintadas en las escaleras contiguas en las que aparecían los nombre de Merino y Oyazarabal junto a la palabra 'traidoreak' (traidores). Los dos jugadores de la Real Sociedad han tenido un papel decisivo en la conquista de la Eurocopa de Alemania por parte de España.

Mikel Merino, natural de Pamplona, fue el autor del gol en la prórroga con el que la selección española eliminó a Alemania en los cuartos de final en Stuttgart; mientras que Mikel Oyarzabal, nacido el 21 de abril de 1997 en Éibar, marcó el gol que anoche sirvió para derrotar a Inglaterra (2-1) en la final disputada en el Olympiastadion de Berlín.

Oyarzabal: "Llevamos 45 días aquí y esto es una familia"

El delantero de la Real Sociedad habló anoche tras su histórico gol ante la Inglaterra de Southgate y admitió valorar "mucho" el poder estar entre los 26 elegidos de Luis de la Fuente para la Eurocopa.

"He hecho mi trabajo, he hecho lo que me tocaba en cada momento, he intentado ayudar, y he tenido la suerte de dar la victoria", indicó Oyarzabal, quien apuntó que después de pasar "procesos jodidos" en forma de lesiones importantes, como él, "estar aquí lo valoras mucho y si tienes la suerte de ayudar como me ha tocado a mí es lo máximo".

"Me ha tocado a mi pero es cosa de todos. Llevamos 45 días aquí y esto es una familia, todo el mundo vale por igual y es increible", explicó a RTVE.

