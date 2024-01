Osasuna explota por el arbitraje: "Lo habéis visto todos. Es muy evidente, falta clara"

El Barcelona se impuso a Osasuna en la segunda semifinal de la Supercopa de España con goles de Lewandowski y Lamine Yamal. El primer gol llegó en una jugada muy protestada por parte del equipo navarro porque entienden que existe una falta previa de Christensen sobre Arnaiz en el gol del polaco. David García y Jagoba Arrasate mostraron su disconformidad con el criterio arbitral.

"Lo habéis visto todos. La cantidad de faltas que se pitan así y en la primera parte todas se han pitado a favor del Barça. Es muy evidente, falta clara para mí. Siempre que suceden este tipo de faltas se decantan para los mismos. No quiero ser populista, pero creo que hoy ha sido evidente", aseguró el defensa de Osasuna.

En la misma línea se ha pronunciado Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, quien opina que el criterio arbitral "ha sido muy diferente" para los dos equipos.

"El partido estaba igualado y esa jugada marca el partido. El criterio ha sido muy diferente: esas faltas a favor del Barcelona eran falta y para nosotros, no. El criterio es diferente en esas faltas", opinó Arrasate.

"El criterio ha sido diferente durante todo el partido. Lo hemos visto muy claro y ha sido determinante en el partido. Igual no es revisable en el VAR, pero nos sorprende el diferente criterio que ha aplicado. Si se deja jugar, que dejen jugar a los dos equipos y esto no ha sido así", explicó el técnico rojillo en rueda de prensa.

"Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Y en esa hemos visto una falta muy clara, Arnaiz tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas no tienen que ser revisables por el VAR, no quiere decir que no sea falta. Nos sentimos perjudicados por esa acción porque ha sido determinante para el partido. Hemos visto un montón de faltas, hoy ha sido para unos sí y para otros no, en jugadas similares. Al revés sí hubieran pitado", sentenció el entrenador de Osasuna.