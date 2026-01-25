Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Olmo vuelve a ser el desatascador de un Barça que 'recupera' el liderato (3-0)

El catalán fue clave ante el Slavia en Champions y también abrió la lata ante el Espanyol en Cornellá. Raphinha y Lamine también marcaron en un partido en el que el último clasificado se fue puntuando a vestuarios pero terminó cometiendo dos graves errores defensivos.

Dani Olmo celebra su gol ante el Oviedo

Dani Olmo celebra su gol ante el OviedoEFE

Dani Olmo, al igual que el miércoles ante el Slavia y hace semanas en Cornellá, hizo de desatascador para un Barça (3-0) al que le 'costó' derribar el muro del peor equipo de la Liga, un Oviedo que se fue puntuando a vestuarios pero que se vino abajo tras encajar el primer gol, que vino precedido de un grave error defensivo, al igual que lo haría el segundo.

Algo más de 50 minutos le duró la ilusión a los ovetenses, que firmaron un primer acto notable en el que permitieron apenas un disparo a puerta y un par de acercamientos contados de los azulgrana.

Olmo, otra vez clave

En cambio, tras el descanso y la charla de Flick, el Barça salió a morder sabedor de que no podía dejarse puntos ante la presión madridista, y el que se 'echó' el equipo a la espalda volvió a ser Dani Olmo, que aprovechó un error de la defensa asturiana para abrir la lata. Un gol que, pese a la goleada, se antojó decisivo ante el evidente bloqueo culé.

Mismamente esta semana fue él quien firmó el 2-3 en Praga, y el mismo que salvó al Barça hace semanas en Cornellá con un golazo en el 86' cuando todo apuntaba a pinchazo. La sentencia la puso Raphinha, de nuevo el más peligroso en ataque, y Lamine se unió a la fiesta en el 73.

El Barça 'vuelve' al liderato

Una victoria que se daba por 'segura', pero que devuelve a los catalanes a lo más alto de la clasificación después de que este sábado fuera el Real Madrid el que durmiera como líder tras vencer al Villarreal en la Cerámica. Los de Flick siguen liderando con solo un punto de diferencia respecto al Madrid. El próximo partido liguero será ante el Elche en el Martínez Valero, donde los ilicitanos han sumado 20 de los 33 puntos que han disputado.

