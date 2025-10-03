Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La lista de De la Fuente para Georgia y Bulgaria: con Llorente y Barrios pero sin Morata

El seleccionador español ha dado la lista de convocados para los partidos de clasificación al Mundial 2026. Llorente y Barrios entran en la convocatoria y se cae Morata.

Luis F. Castillo
Actualizado:
Ya conocemos la lista de convocados de Luis de la Fuente para los partidos de clasificación al Mundial 2026 contra Georgia y Bulgaria. Carolina Marín, Pablo Alborán, Ibai Llanos y Ricky Rubio han sido los encargados de ofrecer la convocatoria junto al técnico riojano y, de paso, hacer un llamamiento para acabar con los estigmas y visibilizar los problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión o el estrés.

Lista completa de convocados

Porteros:

  • Unai Simón
  • Alex Remiro
  • David Raya

Defensas:

  • Marc Cucurella
  • Pedro Porro
  • Dean Huijsen
  • Dani Vivian
  • Pau Cubarsí
  • Grimaldo
  • Marcos Llorente
  • Le Normand

Centrocampistas:

  • Pedri
  • Rodrigo
  • Mikel Merino
  • Dani Olmo
  • Álex Baena
  • Pablo Barrios
  • Aleix García
  • Zubimendi

Delanteros:

  • Ferran Torres
  • Jorge de Frutos
  • Jesús Rodríguez
  • Samu
  • Yéremy Pino
  • Lamine Yamal
  • Mikel Oyarzabal

Las principales dudas pasanban por la presencia de Lamine Yamal. El extremo del Barcelona ya ha vuelto a jugar tras el parón de la lesión, pero la polémica con Hansi Flick planebaa sobre su citación. El alemán criticó al seleccionador por no "cuidar" al jugador en el último parón y afirmó que el joven atacante ya se marchó con molestias. De la Fuente, en cambio, evitó cualquier enfrentamiento público y todo apunta a que volverá a incluirlo.

Lamine Yamal, presente tras la polémica

Los nombres propios son Marcos Llorente y Pablo Barrios, que atraviesan un gran momento en el Atlético de Madrid y se suman como novedades, mientras que la ausencia más destacada es la de Álvaro Morata, capitán y delantero del Como 1907.

El lateral rojiblanco ocupará el hueco dejado por el lesionado Dani Carvajal (Real Madrid) y el centrocampista cubrirá las bajas en la medular provocadas por las lesiones de Pablo Páez 'Gavi' y Fermín López (FC Barcelona). También regresa Álex Baena (Atlético de Madrid) y se mantienen en la lista Aleix García (Bayer Leverkusen), Jesús Rodríguez (Como 1907) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).

Entre las ausencias, además de Morata, sobresale la de Fabián Ruiz (PSG), que acabó con molestias el duelo de Champions ante el Barcelona. Sí está presente Lamine Yamal (FC Barcelona), después de la polémica del último parón, mientras que Nico Williams (Athletic Club), aún sin minutos tras su lesión, se queda fuera.

La concentración arranca el día 6

España recibirá a Georgia el sábado 11 de octubre en el Martínez Valero de Elche (20:45 h) y se medirá a Bulgaria el martes 14 en el José Zorrilla de Valladolid (20:45 h). La concentración arrancará el lunes 6 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

