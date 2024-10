Neymar vuelve a jugar con el Al Hilal un año después: "He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo"

Un año después de romperse el ligamento cruzado anterior y menisco de su pierna izquierda, Neymar se volvió a vestir de corto este lunes para jugar unos minutos en el triunfo de su equipo, el Al Hilal saudí, ante el Al Ain en la Champions de Asia. El equipo de Jorge Jesús firmó una ajustada victoria (4-5) ante el actual campeón de la competición. Pero al margen del resultado, la gran noticia del partido disputado en el Hazza bin Zayed Stadium fue el regreso de Neymar un año después.

El brasileño, que se lesionó de gravedad el pasado 17 de octubre en un partido entre Brasil y Uruguay, salió en el minuto 77 y tuvo tiempo para rozar el gol con un disparo cruzado con su pierna izquierda.

"Lo que más quiero en la vida es jugar al fútbol. He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo. Esto es lo que más me duele", reconoció Neymar entre lágrimas.

El partido terminó con victoria por 4-5 del Al Hilal y destacó la actuación del atacante saudí Salem Al Dasawari, que cerró la contienda con un hat-trick.

La CBF celebra el regreso de Neymar, "uno de los más grandes jugadores de la historia"

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) celebró el regreso a los terrenos de juego de Neymar, quien representa "la magia del fútbol" nacional, tras pasar un año lesionado de gravedad en la rodilla.

"La CBF celebra y felicita a Neymar, uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol mundial, por su regreso a los terrenos de juego", afirmó la entidad en una nota oficial cargada de elogios.

"Después de 369 días, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se alegra de ver a Neymar de regreso a los terrenos de juego. En su regreso al Al-Hilal, de Arabia Saudita, este lunes (21), la estrella casi encuentra la red, incluso con pocos minutos en el campo, símbolo de alguien que continúa con su genio y talento característicos", reza el comunicado de la CBF.

"Neymar es la representación de la magia del fútbol brasileño y cautiva a aficionados de todo el mundo. Aficionados de todo el planeta lucen con orgullo camisetas de la Selección Brasileña, Santos PSG, Barcelona y Al-Hilal con el número 10 y el nombre de Neymar en la espalda. Tras más de un año de recuperación, el máximo goleador de la selección brasileña ante selecciones nacionales superó una grave lesión en su rodilla izquierda para volver a hacer lo que más ama: jugar al fútbol", explica la CBF.

