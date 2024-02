El polémico 'me gusta' de Neymar contra Mbappé por salir gratis del PSG

No es la primera vez que Neymar escenifica su mala relación con Kylian Mbappé. El brasileño, que sigue en Arabia Saudí recuperándose de su lesión en el ligamento cruzado anterior entre críticas por supuesto sobrepeso, ha dado un 'me gusta' en Instagram que critica la marcha del francés del Paris Saint-Germain.

"Ningún jugador debe ser superior a una institución. El PSG, un ejemplo de gestión futbolística. Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de 'cierto francés' empezó a perturbar el ambiente. Mbappé empezó a sentirse excluido, la mayoría del equipo hablaba español y él amenazó con dejar el equipo. Para no perder a su preciado Mbappé, el PSG empezó a vender a los que no coincidían con el pensamiento de Mbappé y trajo a los jugadores franceses que quería. Después de hacer todo lo posible para que todo saliera como quería, Mbappé comunicó al PSG que dejaría el club GRATIS al final de la temporada. Y al final, esto es lo que le queda al PSG", decía la publicación en Instagram a la que le dio me gusta el jugador del Al Hilal.

Cerca del Real Madrid

Lo cierto es que Mbappé parece tenerlo hecho con el Real Madrid. El jueves pasado se confirmó su adiós al PSG al término de la presente temporada y desde el entorno del conjunto francés dan por cerrado el acuerdo del futbolista con el club blanco. En cualquier caso, no se espera que el Madrid haga oficial esta operación hasta que acabe la temporada.

El 'like' del brasileño hace patente que la relación con Mbappé y con el Paris Saint-Germain no acabó bien. Tanto el brasileño como el francés llegaron a París el mismo verano, en 2017, después de que el club parisino desembolsara 400 millones de euros entre los dos para intentar ganar la Liga de Campeones. Un objetivo que no se consiguió... Ahora Neymar está jugando en Arabia Saudí y Mbappé está pasando sus últimos meses en la capital parisina, con el Real Madrid de fondo.

