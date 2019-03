Neville: "El Atlético es similar al Milan de Sacchi o al Liverpool de Rafa Benítez"

NO CREE QUE SEA "SENSATO" HABLAR AHORA DE SU RENOVACIÓN

El técnico del Valencia elogió la labor de Simeone en el Atlético y aseguró que no es cierto que el club 'ché' le haya ofrecido renovar por dos temporadas. "No, no es nada cierto que me hayan ofrecido un contrato por dos temporadas. No he hablado con el club de la temporada que viene, no siento que sea el momento adecuado", indicó Neville.