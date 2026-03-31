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"Musulmán el que no bote es": el bochornoso cántico en el RCDE Stadium durante el España - Egipto

Algunos aficionados entonaron el cántico "musulmán el que no bote es" en varios momentos del partido entre España y Egipto.

Mensaje mostrado en el videomarcador del RCDE Stadium durante el Espa&ntilde;a - Egipto

Mensaje mostrado en el videomarcador del RCDE Stadium durante el España - EgiptoReuters

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Guillermo F. Lascoiti
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Un sector de las gradas del RCDE Stadium de Cornellá de Llobregat (Barcelona) coreó el cántico "musulmán el que no bote es" en varios momentos del partido amistoso entras las selecciones de España y Egipto. Dicho cántico pudo escucharse a los diez minutos de la primera parte, y posteriormente en otro momentos del partido.

Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

También se pidió por el sistema de megafonía que el público evitara los cánticos xenófobos e irrespetuosos y que se sume a la lucha del fútbol contra el racismo. Además, se escuchó el un insulto contra Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y parte del público silbó el himno de Egipto.

En sus redes sociales, la RFEF condenó lo sucedido y reiteró su compromiso en la lucha contra el racismo. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", señaló la RFEF.

España no pasa del empate ante Egipto (0-0)

En lo meramente deportivo, la selección española de fútbol no pudo con Egipto y el partido acabó sin goles (0-0) pese a dominio de los de Luis de la Fuente. La selección egipcia supo contener los ataques de la campeona de Europa para lograr un empate en Barcelona y frenar la racha de una España que venía de dejar grandes sensaciones ante Serbia (3-0) el pasado viernes. Barrenetxea y Joan García debutaron con la selección absoluta.

Suecia y Turquía lograron sacar su plaza para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras superar sus respectivas repescas ante Kosovo en Pristina (0-1) y Polonia en Solna (3-2), respectivamente.

Por su parte, Italia y Bosnia aún sigue peleando por estar en la próxima Copa del Mundo (1-1 y en la prórrora), al igual que República Checa y Dinamarca (1-1 y también en el tiempo extra.

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