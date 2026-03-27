Dos golazos de Oyarzabal y uno del debutante Víctor Muñoz lanzan a España contra Serbia

El extremo Víctor Muñoz ha puesto la guinda a los dos tantos anotados por Mikel Oyarzabal en la primera parte con un gran gol nueve minutos después de debutar como internacional absoluto con España en el amistoso de este viernes ante Serbia en el Estadio de la Cerámica (3-0).

En el primer gol (m.16), Fermín asistió al jugador de la Real Sociedad, quien recibió el balón después de que Baena lo dejara pasar y anotó con un zurdazo. En el minuto 44 firmó el segundo con un zapatazo desde la frontal del área que entró por la escuadra.

Rotaciones

La segunda parte sirvió para que Luis de la Fuente cambiara a gran parte del equipo para probar alternativas de cara a la cita mundialista. El seleccionador español hizo siete cambios, entre los que destacaron el debut del goleador de Osasuna y el del central alicantino Cristhian Mosquera.

Pese a la mejoría de los balcánicos, España cerró el partido con la portería a cero. La selección de Veljko Paunovic tuvo un chut de Kostic que atrapó sin problemas Unai Simón e incluso marcó un gol, pero la chilena de Birmancevic fue anulada por falta sobre Cucurella.

Próximo rival: Egipto

El próximo partido de La Roja, con el Mundial de Estados, México y Canadá en el horizonte, será el próximo martes contra Egipto en el estadio de Cornellá.

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