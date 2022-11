Luis Enrique se suelta en su tercer stream: "A veces nos tomamos una cervecita, no tiene sentido prohibirla"

Por tercer día consecutivo, Luis Enrique se ha prodigado en su nuevo hobbie: streamear. Al entrenador de España se le ha visto más suelto que en los días previos y ha vuelto a sorprender con algunas confesiones.

"Creo que todos los jugadores estarán listos el miércoles"

Tras resumir un poco por encima el día vivido en Qatar "hemos notado el polvillo en el ambiente", ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre los jugadores tocados o que no habían entrenado con el grupo (Morata): "Yo creo que vamos a tener para el miércoles a todos a disposición. Son pequeñas cosas, pequeñas molestias".

Luis Enrique valoró la diferencia entre entrenar a un club y a una selección: "Nosotros lo que hemos intentado siempre es no quejarnos, comportamiento estoico. No puedes compararlo con un club, es totalmente diferente", después aseguró que su peor experiencia en un Mundial fue "en Francia 1998... y Corea 2002".

"No tengo el 11 inicial, podría jugar cualquiera de los 26"

Sobre el once titular ante Costa Rica... puede que tirara de tópico, pero terminó excusándose: "No tengo aún el once inicial. Sí que tengo una ligera idea. La verdad es que podría jugar cualquiera de los 26 y no es un topicazo", explicó.

"Prefiero que se tomen una cerveza a una Coca-Cola"

Más tarde, a medida que se iba encontrando cómodo fue hablando de algunas rutinas que se siguen en el equipo: "Claro que nos tomamos una cervecita. Los jugadores, si quieren una copa de vino la pueden beber. No tiene ningún sentido poner normas ridículas. Qué sentido tiene prohibirle a un jugador que tome una cerveza si luego en su casa se toma cinco. Prefiero una cerveza a una Coca-Cola", comentó.

'Lucho' siempre se ha sentido muy "tecnológico", por lo que el tema del móvil lo entiende: "Nosotros, desde que llegamos a la Selección, el móvil está permitido en muchas situaciones, pero nadie puede usarlo en las comidas. Queremos la cohesión del grupo y nadie usa el móvil. Cuando llega uno nuevo, ya sabe que en la comida no hay móvil".

¿Quién ve como entrenador? "A Eric García. Tiene pinta, le gusta y, por lo que me ha comentado, está interesado en lo que es el fútbol. Koke tiene una pinta bestial, también Dani Carvajal...".

"Si algún día escribo un libro lo haré yo"

¿Escribirá alguna vez un libro Luis Enrique? "Me han ofrecido muchas veces escribir un libro, o incluso que me lo escribieran. Si algún día lo hago, lo escribiré yo. No lo descarto. Si lo hago, será 'El hombre en busca del Troncho'. Me gusta el título", dijo entre risas. Mañana no hará stream... que se queda sin voz y ante Costa Rica seguro que la va a necesitar.