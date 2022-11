Luis Enrique, en su segundo stream en Qatar: "Si no hubiera sido futbolista me habría gustado ser policía o bombero"

Luis Enrique se ha vuelto a prodigar como streamer en Qatar en un directo en el que ha hablado sobre un error que cometió este viernes al decir que Costa Rica estaba en Sudamérica en vez de Centroamérica, algunas anécdotas personales, gustos, otras profesiones y a donde irán las ganancias del canal.

"No tiene perdón el decir que Costa Rica está en Sudamérica en vez de en Centroamérica, además estuve de vacaciones ahí hace años, será un rival difícil, siempre compiten", empezó contando 'Lucho'.

"Las ganancias de este stream irán a una causa benéfica"

El técnico español contó que todas las ganancias de los streams y los suscriptores irán a una causa benéfica: "Os informaré de lo que hagamos con cada euro que entre en esta cuenta". ¿Cuál es su camiseta favorita del Mundial? "Me gusta mucho la de Alemania". Luis Enrique también mostró en Instagram una fotografía del horario que siguen diariamente en Qatar.

"Van Gaal fue el entrenador que más me marcó"

¿Qué entrenador le marcó más? "Van Gaal me ayudó mucho pese a ser muy estricto, se preocupaba mucho por sus jugadores", más tarde detalló que él no se considera ni mucho menos uno de los mejores entrenadores: "Sé que soy bueno pero el otro día lo dije en broma, Guardiola, Ancelotti... son los mejores".

"Tareré jugadores cuando domine esto"

¿Irán pasando jugadores por el stream? "Cuando domine un poco esto podré traer jugadores al directo. Si ganamos, yo creo que vendrían todos y de manera voluntaria. Pero primero hay que pegar el 'tronchazo'", comentó.

¿Convocaría a Fernando Alonso?

¿Su comida favorita? "La fabada, en Asturias se come muy bien". ¿Convocaría a Fernando Alonso? "Claro que sí, es un estandarte de Asturias y le admiro, me cae muy bien", comentó. El seleccionador español habló de temas personales y gustos personales, por ejemplo, ¿qué habría sido profesionalmente si no se hubiera dedicado a futbolista o entrenador? "Habría sido policía o bombero, admiro mucho esas profesiones".

"Mi prolongación en el campo es Ferran Torres. Si no me corta la cabeza mi hija (sale con Ferran)", dijo entre risas el exentrenador del FC Barcelona.

En los últimos minutos del stream, que duró 45 minutos "más descuento", mostró fotografías de él junto a su familia en las ya mencionadas vacaciones de hace años en Costa Rica. Cerró, con algún que otro problema técnico, como empezó, su segundo stream.