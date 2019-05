Mkhitaryan no jugará con el Arsenal la final de la Europa League debido a un conflicto político

Henry Mkhitaryan, jugador armenio del Arsenal, no jugará la final de la Europa League ante el Chelsea, que se celebra el miércoles 29 en Bakú, debido al conflicto político entre Armenia -el país del futbolista- y Azerbaiyán -el de la sede de la final-.

Así lo ha confirmado el Arsenal en un comunicado: "Hemos analizado todas las opciones para que Micki forme parte del equipo, pero después de discutirlo con Micki y su familia, hemos acordado que no estará en nuestra expedición".

También lo ha anunciado el propio jugador a través de sus redes sociales. "Habiendo considerado todas las opciones, hemos tenido que tomar la difícil decisión para mí de no que no viaje con el equipo a la final de la Europa League contra el Chelsea. Es el tipo de partido que no se presenta muy a menudo a los jugadores y debo admitir que me duele mucho perdérmelo. ¡Animaré a mis compañeros! Traigámosla a casa, Arsenal".

Se perdió el partido ante el Qarabag

Mkhitaryan ya se perdió el Qarabag-Arsenal de la fase de grupos por el mismo motivo. En aquel momento el futbolista optó por no viajar. Tampoco lo hizo en 2015, cuando estaba en el Borussia Dortmund y tuvo que jugar ante el Qabala, otro club de Azerbaiyán.

Un conflicto de los años 90

Azerbaiyán mantiene tensiones diplomáticas con Armenia desde mediados de los 90. Ambos países viven en una tensión constante por la zona del Alto Karabaj. No existe un conflicto armado pero los ciudadanos de origen armenio tienen prohibida la entrada.

Unai Emery perderá a un jugador importante para la que será su cuarta final de Europa League (antes Copa de la UEFA).