El misterioso robo de Cartagonova: desaparecen camisetas del Real Madrid en el vestuario de la Deportiva Minera

La experiencia de la Copa del Rey para la Deportiva Minera se ha visto manchada por el 'misterioso' robo de varias camisetas en su vestuario. Según señalan desde Radio Murcia, de Cadena Ser, varias camisetas de los jugadores del Real Madrid desaparecieron dentro del vestuario de la Deportiva Minera. El conjunto blanco, que preguntó previamente a los jugadores del equipo murciano qué camiseta querían, dejaron una caja con todas las equipaciones. La sorpresa fue cuando muchos de los futbolistas de la Deportiva Minera llegaron al vestuario tras finalizar el partido y encontraron que no había camisetas suficientes.

Algunos futbolistas se dieron cuenta que faltaban camisetas y lo notificaron, aunque al menos cuatro jugadores del conjunto murciano no consiguieron llevarse la camiseta que escogieron y otros cuatro se quedaron con una equipación que no habían pedido. Algunas fuentes han señalado que el supuesto autor de los hechos tendría acceso a las instalaciones, ya que sólo podía entrar gente del club murciano dentro del vestuario. Por el momento, se barajan más hipótesis ya que el partido no se disputó en su estadio, sino en el del Cartagena (Cartagonova).

Más casos de robos en vestuarios de fútbol

El robo que ha sufrido el conjunto murciano durante el partido contra el Real Madrid no ha sido el único dentro del mundo del fútbol. El Eldense denunció el pasado mes de octubre de 2024 el "robo de joyas, dinero y otros objetos de valor" cuando visitaron el estadio Abanca-Riazor en el partido que enfrentaba al Deportivo de la Coruña y al Eldense. El equipo alicantino reclamó al Deportivo de la Coruña que se hiciese responsable de los daños causados.

El equipo gallego, como respuesta a las acusaciones del Eldense, lanzó un duro comunicado negando lo sucedido. "Ante las graves acusaciones formuladas por el CD Eldense después del encuentro disputado este sábado en el estadio ABANCA-Riazor, el RC Deportivo niega categóricamente que tales hechos ocurriesen en sus instalaciones. No existe ningún fundamento que sustente estas acusaciones, las cuales el club considera infundadas y completamente alejadas de la realidad. El RC Deportivo fue el primero en denunciar la situación ante las autoridades policiales, y los protocolos de seguridad aplicados no confirman la veracidad de los hechos imputados por el CD Eldense", señalaba el escrito.

