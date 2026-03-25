Mbappé: "La información de que me examinaron la rodilla equivocada es falsa"

La expectación en Boston, Estados Unidos, era máxima para presenciar la rueda de prensa de Kylian Mbappé en la antesala del partido que enfrenta a Francia y Brasil. El capitán de Les Bleus compareció ante los medios de comunicación y declaró que se ya está recuperado de sus dolores de rodilla y agradeció públicamente al Real Madrid los cuidados que le ha realizado. También ha aprovechado para desmentir las informaciones que han circulado en las últimas horas en Francia que aseguraron que se habían equivocado de rodilla en el tratamiento de su lesión.

"La información de que me examinaron la rodilla equivocada es falsa. Quizá yo tenga algo de responsabilidad indirecta, porque cuando no comunicas, se generan rumores, es parte del juego. Con el club siempre hemos tenido una comunicación bastante clara. Estamos en un momento clave de la temporada y yo quería que el equipo siguiera ganando partidos mientras no estaba, y lo ha hecho, lo cual es muy positivo. Cuando me lesioné a principios de enero, no estaba disponible y muchos pensaban que yo era la única solución del club, pero no es así", ha aseverado el madridista.

De hecho, Mbappé dice que ya está totalmente recuperado del esguince en su rodilla izquierda: "Nunca he sido alguien, ni como persona ni como jugador, que viva con arrepentimientos. Yo miro al presente y al futuro inmediato. Ahora mismo me siento bien, especialmente de las rodillas, que es algo importante para mí. En parte también es gracias a mi club, que ha cuidado bien de mi estado físico. Estoy muy contento de estar aquí, disponible y en plenas condiciones".

La información de Daniel Riolo

Según el programa L'After Foot, el equipo médico del Real Madrid que estudió la rodilla de Mbappé en la capital de España examinó en un primer momento imágenes de una resonancia de la pierna derecha cuando su dolencia se encontraba en la izquierda, donde padecía un esguince de rodilla. En concreto, el periodista Daniel Riolo aseguró que Mbappé jugó partidos estando lesionado y que el error "podría haber sido gravísimo" porque el delantero parisino se arriesgó a sufrir una lesión mucho más grave en su rodilla derecha.

"Es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París. Yo diría que es porque el diagnóstico que se le hizo a Mbappé en la rodilla fue tan catastrófico, y sin duda peor que catastrófico, porque se trató de un error de gran gravedad. Y por eso despidieron a todo el mundo, además de la racha de lesiones, pero en gran parte fue por eso", apuntó Daniel Riolo.

"Podría haber sido gravísimo por un error. Porque Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos. Se podía haber roto la rodilla. El sigue su actividad y ve que le sigue doliendo, pero ve que algo no va. Os voy a decir una cosa. El fallo fue enorme, y es que han examinado la otra rodilla. ¿Creéis que estoy diciendo una chorrada? Es lo que ha pasado. Entenderéis que si estas jugando con una lesión y no lo sabes te puedes hacer mucho daño", aseguraba el periodista de RMC Sports.

"Me dieron el diagnóstico correcto cuando fui París"

El propio Mbappé, que este lunes ya estaba en París convocado por Deschamps para el amistoso que jugará la selección francesa ante Brasil este mismo jueves, contó que había viajado a Francia para obtener otra opinión médica: "Tuve la suerte de que me pusieran el diagnóstico correcto cuando fui París, y juntos pudimos trazar el mejor plan para recuperar mi mejor nivel y estar en forma al final de la temporada con el Real Madrid y en el Mundial. El diagnóstico me lo dieron en una fecha concreta que ahora no puedo revelar. Pero todo lo que se había dicho antes era completamente falso. No pasé por esa etapa de la mejor manera posible; no era precisamente el jugador más feliz del mundo", desveló el delantero parisino.

Lo cierto es que Mbappé, tras la ida de la eliminatoria contra el Benfica el 17 de febrero, habría decidido buscar una segunda opinión en París con Bertrand Sonnery-Cottet, experto francés en lesiones de rodilla. A partir a de ahí parece que la mejoría ha sido evidente y estaba por confirmarse el supuesto grave error de los servicios médicos del Real Madrid.

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