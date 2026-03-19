Deschamps convoca a Mbappé y aclara: "No es cierto que estuviera obligado a venir para hacer marketing"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó este jueves la presencia de Kylian Mbappé en la lista de convocados para los amistosos ante Brasil y Colombia, pese a sus recientes problemas físicos, y dejó claro que su inclusión responde a criterios deportivos.

"Veremos lo que pasa este fin de semana contra el Atlético de Madrid, cómo se siente..."

"Hemos respetado el protocolo y todo ha ido como estaba previsto. He hablado regularmente con él. No es cierto que estuviera obligado a venir para hacer marketing, él quería estar para estos partidos", afirmó el técnico en rueda de prensa.

Mbappé, que reapareció este martes con 25 minutos en los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, podría tener minutos en ambos encuentros. "Veremos lo que pasa este fin de semana contra el Atlético de Madrid, cómo se siente y, en función de eso, tenemos la intención de que todos los jugadores convocados tengan minutos, porque disputamos dos partidos en tres días", explicó Deschamps.

Brasil y Colombia en EE.UU.

Francia se enfrentará a Brasil el 26 de marzo y a Colombia tres días después, en una gira por Estados Unidos que el seleccionador considera de valor limitado en lo deportivo. "No tiene un gran interés deportivo", reconoció, aunque matizó que los rivales "son de alto nivel y darán pistas suplementarias" sobre el nivel del equipo.

Deschamps destacó el potencial de Brasil, al que calificó como "uno de los favoritos para ganar el Mundial" y recordó que medirse a la canarinha siempre supone "un gran cartel".

También elogió a Colombia, "una de las selecciones importantes de Sudamérica, que suelen clasificarse para los Mundiales" y que cuenta con "jugadores importantes que militan en Europa". "Preferimos este tipo de rivales que otros que no nos permitan sacar ninguna conclusión", añadió.

Camavinga y Tchouaméni, presentes

En la convocatoria también figuran los madridistas Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, mientras que el barcelonista Jules Koundé se queda fuera por lesión.

El seleccionador, que dejará el cargo tras la Copa del Mundo de este verano, avanzó que la lista definitiva no diferirá demasiado de la actual, aunque algunos jugadores habituales no han sido citados por problemas físicos.

Entre las novedades, destaca la presencia del portero del PSG Lucas Chevalier: "Es un gesto humano con él, no sé como le irán las cosas de aquí a mayo, pero nos parecía importante traerle", explicó Deschamps, que precisó que acudirá como tercer guardameta.

Por último, el técnico mostró su preocupación por la situación internacional y la seguridad del equipo y valoró la atribución de la pasada Copa África a Marruecos en detrimento de Senegal: "Como poco es sorprendente. Pero son cosas jurídicas que no son de mi competencia".

Lista completa de Deschamps

Porteros : Lucas Chevalier (PSG/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA).

: Lucas Chevalier (PSG/FRA), Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA). Defensas : Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Theo Hernandez (Al-Hilal/ARS), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE).

: Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Theo Hernandez (Al-Hilal/ARS), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), William Saliba (Arsenal/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE). Centrocampistas : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)

: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA) Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (PSG/fra), Désiré Doué (PSG/FRA), Hugo Ekitiké (Liverpool/ING), Randal Kolo Muani (Tottenham/ING), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA).

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