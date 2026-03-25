Desde Francia aseguran que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada a Mbappé

¿Se equivocaron los servicios médicos del Real Madrid a la hora de examinar la rodilla de Kylian Mbappé? Puede sonar a auténtica locura, pero desde Francia se asegura que así fue y que en el club blanco cometieron un tremendo error, examinando en un primer momento la rodilla derecha del delantero parisino, cuando la dolencia que padece desde hace meses está en su rodilla izquierda.

Según el programa L'After Foot, el equipo médico del Real Madrid que estudió la rodilla de Mbappé en Madrid, examinó en un primer momento imágenes de una resonancia de la pierna derecha cuando su dolencia se encontraba en la izquierda, donde padecía un esguince de rodilla. En concreto, el periodista Daniel Riolo aseguró que Mbappé jugó partidos estando lesionado y que el error "podría haber sido gravísimo" porque el delantero parisino se arriesgo a sufrir una lesión mucho más grave en su rodilla derecha.

"Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos..."

"Es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París. Yo diría que es porque el diagnóstico que se le hizo a Mbappé en la rodilla fue tan catastrófico, y sin duda peor que catastrófico, porque se trató de un error de gran gravedad. Y por eso despidieron a todo el mundo, además de la racha de lesiones, pero en gran parte fue por eso", apuntó Daniel Riolo.

"Podría haber sido gravísimo por un error. Porque Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos. Se podía haber roto la rodilla. El sigue su actividad y ve que le sigue doliendo, pero ve que algo no va. Os voy a decir una cosa. El fallo fue enorme, y es que han examinado la otra rodilla. ¿Creéis que estoy diciendo una chorrada? Es lo que ha pasado. Entenderéis que si estas jugando con una lesión y no lo sabes te puedes hacer mucho daño", aseguraba el periodista de RMC Sports.

El propio Mbappé, que este lunes ya estaba en París convocado por Deschamps para el amistoso que jugará la selección francesa ante Brasil, confirmaba ese diagnóstico inicial erróneo y que le llevó a viajar a Francia para obtener otra opinión médica.

"Tuve la suerte de que me pusieran el diagnóstico correcto cuando fui París, y juntos pudimos trazar el mejor plan para recuperar mi mejor nivel y estar en forma al final de la temporada con el Real Madrid y en el Mundial. El diagnóstico me lo dieron en una fecha concreta que ahora no puedo revelar. Pero todo lo que se había dicho antes era completamente falso. No pasé por esa etapa de la mejor manera posible; no era precisamente el jugador más feliz del mundo", desveló el delantero parisino.

Lo cierto es que Mbappé, tras la ida de la eliminatoria contra el Benfica el 17 de febrero, decidió buscar una segunda opinión en París con Bertrand Sonnery-Cottet, experto francés en lesiones de rodilla. A partir a de ahí, parece que la mejoría ha sido evidente, lo que está por ver, si es que alguna vez se llega a confirmar, es el supuesto grave error de los servicios médicos del Real Madrid.