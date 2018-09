Marco Asensio: "No me gustaría acabar mi carrera con el número 20"

Marco Asensio está siendo uno de los jugadores a tener en cuenta en este inicio de temporada, tanto en LaLiga como con la Selección. El jugador mallorquín concedió una entrevista a la revista 'Panenka', en la que analizó su carrera deportiva.

"Con Cristiano o sin él, yo lo afrontaba con mucha ilusión para ganarme la titularidad. Y así está siendo, he empezado bien la temporada y he trabajado bien", afirmaba Asensio al ser preguntado por el 'nuevo' Real Madrid, tras la marcha del portugués.

El mediocentro de la Selección y del Real Madrid también habló sobre su dorsal desde su llegada al club blanco. "Con el dorsal 20 no me gustaría acabar mi carrera. Con eso lo digo todo. ¿Si me gustaría cambiarlo? Sí, ya veremos a ver qué pasa", indicó Asensio.

En cuanto a la última temporada, Marco Asensio destacó las noches de Champions en el Santiago Bernabéu. "No hay partidos que haya disfrutado más que esos. Cuando estás en casa y la gente aprieta y anima, y ves que te llevan un poco en volandas, es una pasada", confesó.

"Zidane me decía que no me meta cosas que no son en la cabeza. Que no haga caso a lo que se dice fuera. Porque se habla mucho, sobre todo en el Real Madrid. Que me centrara sólo en el fútbol y estar bien con mi familia. Que no perdiera lo que me ha traído hasta aquí", comentó en referencia a su exentrenador Zinedine Zidane.