Maradona, sobre el Barcelona: "Me encantaría jugar con Messi, Neymar y Suárez"

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona reconoció hoy que le "encantaría" jugar con los barcelonistas Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, pero también afirmó que por su "rebeldía" seguramente "armaría un equipo para ganarles".

"Me encantaría jugar con Messi, Neymar y Suárez, pero mi rebeldía me dice que me armaría un equipo para ganarle a esa gente. Tendría que laburar (trabajar) mucho, comprar a Zlatan Ibrahimovic. Tengo 30 tipos en mente para ganarle al Barcelona, tengo una selección casi, pero se le puede ganar", dijo Maradona.

"Tal vez un día Messi se levanta con dolor de cabeza, a Neymar por ahí no le quieren devolver el avión privado, 'andá' a saber. Hay un montón de factores en el fútbol que te llevan a ver si le 'podés' ganar a estos, que son imbatibles", agregó entre risas.

Sobre el penalti ante el Celta, que Messi ejecutó como una asistencia para que Suárez marcara, el excampeón del mundo con la Albiceleste en 1986 dijo que si eso ocurriese en la Liga argentina se hubiese desatado una pelea en el campo.

"Son cosas que hacen a lo lindo que tiene el fútbol. Todos estábamos esperando el tiro de Messi y apareció Suárez desde atrás", explicó. Por último, el que fuera entrenador del seleccionado argentino en el Mundial de Sudáfrica 2010 pronosticó que "Neymar va camino al Balón de Oro". "No tengo ninguna duda", remarcó.