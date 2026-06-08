Luis de la Fuente asegura que Lamine Yamal y Nico Williams "podrán estar" para el debut del Mundial 2026

La selección española de fútbol afronta esta madrugada el último amistoso previo al debut en el Mundial 2026, será ante Perú en Puebla, centro de México, un duelo en el que no estarán Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, los tres en proceso de recuperación y afinando su estado físico para estar listos para el próximo 15 de junio, día en el ue la actual campeona de Europa afronta el debut mundialista ante Cabo Verde.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó en la rueda de prensa previa al amistoso ante Perú que Lamine Yamal y Nico Williams estarán "disponibles" para jugar en el primer partido en el Mundial 2026, aunque avisó que será "complicado" que vayan a estar en el once inicial.

"Nico, Lamine y Víctor (Múñoz) están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien. Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico", indicó De la Fuente en rueda de prensa desde Puebla (México),

"Creo que podrán estar los tres para el próximo partido y disponibles. Es una gran noticia. Si no hay inconvenientes estos días, calculamos que están en disposición de contar con ellos el día 15", desveló el técnico riojano.

De la Fuente sí ve más complicado que los dos extremos de Athletic y Barça puedan entrar en el once titular ante Cabo Verde.

"Eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar, creo que van a estar los tres. Los minutos no los sabemos", apuntó Luis de la Fuente.

De la Fuente, sobre Gavi: "No tiene que pedir perdón a nadie, es una acción..."

En otro orden de cosas, el seleccionador nacional quitó hierro a lo vivido en el entrenamiento del sábado entre Pablo Páez 'Gavi' y Rodri Hernández, dejando claro que "no hay que reprochar" y que le gusta la intensidad y energía del futbolista del Barcelona.

"Esto es fútbol, es un entrenamiento y se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores. No tiene que pedir perdón a nadie, es una acción en la que no hay nada que reprochar, ni a uno ni a otro, está todo perfecto", señaló De la Fuente.

"Gavi es un jugador que le conocemos y que tiene esa energía, ese ímpetu, pero eso es precisamente una de sus virtudes. Esa energía la tendrá que ir seguramente controlando y dosificando, pero yo no quiero que cambien a Gavi, prefiero y quiero a este Gavi para mi equipo desde luego, sin ninguna duda", explicó el seleccionador nacional.

Respecto al posible once ante Perú, Luis de la Fuente apuntó que "la idea es jueguen los más jugadores de los que no jugaron el día de Irak".

"Tened en cuenta que el partido de Irak llevamos desde marzo sin estar juntos y necesitamos convivir esa experiencia de descanso e ir adaptándoles a la exigencia de la competición. Esto nos va a permitir estar más cerca de la competición porque así se produce estos días, queda siete para el partido ante Cabo Verde y vamos a ir atando cabos y cerrando el círculo para que se parezca el equipo lo más posible a lo que pretendemos conseguir el día 15", detalló Luis de la Fuente.

"El partido es para nosotros muy importante. Hacemos siempre un visionado de los últimos 4, 5, 6 partidos de los rivales y así hemos hecho exactamente igual con Perú, de la que somos conscientes del potencial futbolístico que tiene y la historia futbolística que tiene, y lo que puede motivarles es exactamente igual que a nosotros", aseveró el entrenador de Haro.

Luis de la Fuente avisó sobre Perú, una "una selección muy combativa, competitiva, aguerrida y con muy buenos jugadores también en el plano individual".

"Hemos visto el partido de Haití y sus cuatro últimos partidos y nos invita a pensar que va a ser muy exigente, como queremos y necesitamos para que ya nos ponga la senda de lo que nos va a exigir el próximo de Cabo Verde", indicó el seleccionador nacional.

"No lo afrontamos solamente como un partido de preparación, que lo es, porque nosotros siempre nos exigimos mucho y lo vamos a usar para dar nuestra mejor versión, que será necesaria para tener esa buena sensación y empezar el campeonato con buenas vibraciones", concluyó Luis de la Fuente.