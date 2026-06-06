Así es Chattanooga, sede de España para la primera fase del Mundial 2026

La Selección Española pasará la primera fase del Mundial 2026 en Chattanooga, Tennessee (Estados Unidos), ciudad en la que aterrizaron este pasado viernes y que será su cuartel general para la primera fase de la cita mundialista que arrancará el próximo jueves 11 de junio y terminará el domingo 19 de julio.

Una vez aterrizó el avión de la Selección en el aeropuerto, el alcalde de Chattanooga, Tim Kelly, y el del condado de Hamilton, Weston Wamp, dieron la bienvenida a la expedición, deseándoles una buena estancia y la mayor de las suertes durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA.

Precisamente este sábado los jugadores internacionales entrenarán por primera vez en territorio estadounidense. Lo harán en doble sesión, a las 11:00 y a las 18:00 hora local en las instalaciones del Campo Base de Baylor School. La sesión vespertina será abierta a los medios de comunicación acreditados y al público en general, informó la Selección Española en sus redes sociales.

¿Cómo es Chattanooga?

Esta ciudad, poco conocida para el público general, será el campo base de la Selección Española durante la primera fase del Mundial 2026. Es sede del condado de Hamilton, cuenta con una población de 190.000 habitantes y se sitúa junto al río Tennessee y la mítica montaña Lookout.

Tal y como ha señalado la RFEF en su página web, el equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School. Unas instalaciones de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de USA, que están dotadas con los recursos necesarios para la actual campeona de Europa y número 1 del ranking FIFA. El Auckland City FC ya se instaló ahí en el pasado Mundial de Clubes.

Entre otras cosas, Chattanooga es mundialmente conocida por la canción de 1941 'Chattanooga Choo Choo', compuesta por Harry Warren y Mack Gordon y popularizada por la orquesta de Glenn Miller. Fue la primera canción en la historia en recibir un disco de oro.

Rivales y sedes de los primeros partidos de la Selección

España disputará sus dos primeros partidos del Mundial en Atlanta, y su debut será contra Cabo Verde el 15 de junio. Después se medirá a Arabia Saudí el 21 de junio y finalizará la fase de grupos ante Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara el día 27. Los dos primeros encuentros se podrán seguir a las 18:00 hora española, mientras que el último ante los uruguayos será a las 2:00 de la madrugada.

La convocatoria de 26 futbolistas

Por otra parte, estos son los 26 futbolistas que representarán a España en el Mundial 2026:

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

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