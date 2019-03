Luis Enrique: "No vamos a fallar ninguno de los tres equipos en disposición de ganar el titulo"

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, afirmó tras ganar 0-2 al Real Betis y conservar así el liderato que siguen "siendo líderes y dependiendo" de ellos mismos. "Ésa es la realidad", subrayó, además de que cree que no van a "fallar ninguno de los tres" equipos que pelean por el título.

En rueda de prensa, el entrenador azulgrana aseguró que no cree que hayan "sufrido" en el Benito Villamarín, y destacó que han superado "la presión de saber que había que ganar", por los triunfos de Atlético y Real Madrid, y que su equipo le "ha gustado", sobre todo en defensa, algo que es "clave y vital" en esta recta final. "¿Si no ganas 0-8, resulta que ya no funciona el fútbol?", se preguntó, para añadir: "seamos serios; esta Liga es dificilísima, muy competida, con tres equipos en disposición de ganar el titulo, los tres a buen nivel y haciendo una gran temporada, y viendo los resultados no creo que vaya a fallar ninguno de los tres", aseveró.

Luis Enrique resaltó que ellos deben "seguir haciendo" sus "deberes" e insistió en que incluso en la primera parte, antes de que el Betis se quedara con diez por la expulsión del alemán Heiko Westermann, su equipo "ha estado serio, a un buen nivel" en un campo "difícil" y que estaba "pesado, lento", lo que les ha "perjudicado".

El técnico dedicó el triunfo a Manel Vich, 'speaker' del Barça durante 60 años fallecido, y dijo que le "encantaría ganar 0-8 todos los partidos, pero ésa no es la realidad del fútbol, y menos en una liga tan competitiva como ésta". "Os hemos acostumbrado tan mal que se pierde la referencia de lo que es fútbol competitivo y la dificultad de ganar algún titulo", afirmó, antes de que señalar que, hayan estado "más o menos finos por la dificultad del rival y su esfuerzo físico, sobre todo al principio, y por el estado del campo", está "super satisfecho del partido" de los suyos.

A su juicio, han "mejorado increíblemente en defensa" y han "defendido a un nivel bestial", con lo que el Betis no les ha creado "ninguna ocasión, solo un disparo", y precisó además que él no ha "dicho jamás que la Liga estaba ganada, ningún titulo se gana antes, y menos la Liga", subrayó.

Aún así, reconoció que "cada vez queda menos" para acabar la competición y tiene "la sensación de que cada vez está más cerca. Espanyol", si bien "va a ser difícil hasta el final". Sobre cómo se plantea manejar la presión que puedan sentir al no perder sus dos perseguidores, aseveró que "no hay nada que gestionar".

"Hay dos rivales que creo que no van a fallar, y lo que tenemos hacer nosotros es ganar nuestros partidos, a partir de ahí esperar que alguien puede fallar, pero sobre todo centrarnos en nuestro trabajo, ser mejores en defensa y ataque, y solventar los partidos con la fe con la que lo hemos hecho", concluyó Luis Enrique.