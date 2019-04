El Valladolid se complica la vida tras empatar en Zorrilla ante la Real Sociedad

El VAR, que anuló un gol a Kiko Olivas, por fuera de juego de un compañero en el minuto 84, cuando ya se había celebrado a lo grande en la grada, frustró al Valladolid, que empató ante la Real Sociedad en un partido en el que se adelantó pronto, pero no supo mantener la renta. La Real Sociedad se fue creciendo en la segunda mitad. Incluso pudo llevarse los tres puntos en una última jugada, pero Bautista erró a la hora de encarar al meta local.

El Real Valladolid salió con la clara intención de hacer daño desde el inicio y ya en el minuto 2 Keko pudo sorprender a Rulli tras plantarse solo delante del meta del cuadro vasco, fruto de una triangulación iniciada por Verde y Guardiola, pero perdió demasiado tiempo y pudo despejar la defensa forastera. Fue el primer aviso.

Los vallisoletanos mostraban una gran mordiente ofensiva y querían tomar la iniciativa en el marcador. Sería Keko el que se resarciera del error de la anterior jugada con el gol inaugural del partido (minuto 9), un disparo raso dentro del área, tras un corner previo, que ya "asustó" al meta visitante.

Con ese tanto, el equipo blanquivioleta perdió la intensidad mostrada en los primeros compases del encuentro y esa presión defensiva que le permitió controlar el juego, lo que trató de aprovechar la Real Sociedad para buscar el empate, aunque no llegó a crear peligro.

Eso sí, los locales tuvieron que emplearse más a la hora de impedir las llegadas del rival y, por tanto, el juego se ralentizó mucho y se volvió apático, sin ritmo. Sería en los minutos finales de la primera mitad cuando los de Imanol Alguacil se volcasen con más solvencia sobre la meta local.

Moyano resolvió bien en el plano defensivo para abortar la ocasión de Sandro Ramírez en el minuto 40, tras una buena salida de Oyarzabal desde el centro del campo, que rompió el escudo protector del Real Valladolid, bastante organizado hasta ese momento, dejando el marcador en 1-0 al descanso.

Aunque la Real Sociedad comenzó con más fuerza, los vallisoletanos no se echaron atrás y, en el minuto 51, ya advertía al rival con una buena jugada desde la banda de Nacho, a cuyo centro no llegó Anuar. Precisamente fue el jugador marroquí el que pudo ampliar la renta local de no ser porque Rulli realizó una gran intervención para despejar su disparo, ya en boca de gol.

El conjunto blanquivioleta dominaba con más claridad, pero la Real Sociedad permanecía en la retaguardia confiando en la calidad individual de sus jugadores, y Juanmi fue el primero en intentarlo con un potente disparo desde la frontal del área que desvió, de manera providencial, Moyano.

Dos minutos después, el "pichichi" del cuadro donostiarra, Oyarzabal, enlazaba un perfecto disparo tras el centro de Sangalli por la banda derecha para empatar el choque (minuto 79). El Real Valladolid no quiso parar a lamerse las heridas, y buscó la meta visitante para recuperar la ventaja.

En una caótica jugada, con varios jugadores dentro del área, Kiko Olivas lograba que el balón traspasase la línea de gol, pero el colegiado revisó las imágenes y determinó que había fuera de juego de un compañero, por lo que quedó anulado, ante las enérgicas protestas de jugadores y público.

En tiempo de prolongación, la Real Sociedad pudo añadir otro gol a su casillero para llevarse los tres puntos, pero Bautista desperdició una clarísima ocasión de contraataque con una ventaja de cuatro para uno de su equipo, al escorarse demasiado, y el partido acabó en tablas.