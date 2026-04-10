¿Lewandowski al AC Milan? El polaco se habría ofrecido al club rossonero

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona, se habría ofrecido al AC Milan como agente libres, según asegura La Gazzetta dello Sport. El delantero polaco de 37 años finaliza su contrato con el club azulgrana este verano y podría llegar a coste cero al club rossonero, en calidad de agente libre.

"El contrato del polaco con el Barcelona está a punto de expirar en verano: el Milan le ficharía sin costes", señala la periodista Alessandra Gozzini.

"A corto plazo, dada su edad, sin duda resolvería instantáneamente la crisis goleadora que afecta al Milan y que ha acabado limitando sus ambiciones esta temporada", añade la información de La Gazzetta dello Sport.

En la información, se asegura que decir que el delantero polaco se está ofreciendo al club milanista "es quedarse corto", apuntando el firme deseo de Robert de jugar en San Siro. No obstante, el AC Milan no sería la única opción en la Serie A interesado. La Juventus de Turín sigue de cerca la situación de Lewandowski y también estaría interesada en incorporarlo para reforzar su parcela ofensiva.

A pesar de sus 37 años y su salario alto, la operación se percibe como una oportunidad de mercado basada en el rendimiento inmediato para el AC Milan, que sufre una falta de goles esta temporada. Con 12 tantos en LaLiga, el delantero polaco superaría los registros actuales de los delanteros del conjunto rossonero: Rafael Leão (9) y Christian Pulisic (8).

El conjunto italiano ya ha optado recientemente por incorporar jugadores de dilatada experiencia con éxito. Es el caso del croata Luka Modric, quien tras despedirse del Real Madrid se ha convertido en una pieza fundamental del esquema titular. Modric ha disputado 30 partidos en la Serie A este año, ausentándose únicamente en un encuentro.