Javier Enríquez, hijo de Negreira, ante la jueza: "He defendido la verdad que conozco"

Dos años y medio después de desvelarse los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), la jueza que dirige la instrucción del denominado 'caso Negreira' ha tomado declaración este jueves al hijo de Negreira y a los vicepresidentes culés Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.

Javier Enríquez, hijo, del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, ha declara durante más de una hora ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, y, a su salida del juzgado, ha asegurado que "he esperado para hablar con quien tenía que hablar. He defendido la verdad que conozco".

Javier Enríquez ha respondido a aclarado que ha contestado a la Fiscalía, a su abogada y a la jueza, y que ha defendido la verdad que él conoce, que es mucho menos de lo que se presupone.

Rosell, sin declaraciones tras comparece ante la jueza

Tras él, ha sido el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, quien ha comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Rosell ha abandona los juzgados sin hacer declaraciones ante los periodistas.

Todavía deben declarar hoy dos exdirectivos del club blaugrana, Òscar Grau y Albert Soler, el expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y la pareja de José María Enríquez Negreira.

Cronología del 'caso Negreira'

El caso Negreira se destapó el 15 de febrero de 2023 cuando saltó la noticia de los supuestos pagos que el Barcelona realizó a José María Enriquez Negreira durante 17 años, entre 2001 y 2018. La investigación de la Guardia Civil determinó que el total de esos pagos había sido de 7,5 millones de euros, una cantidad que elevó a 8,3 millones en un nuevo informe.

El caso Negreira se activó, judicialmente hablando, en marzo de 2023 cuando la Fiscalía presentó una denuncia por contra el Barcelona, los expresidentes Rosell y Bartomeu; los exdirectivos Oscar Grau y Albert Soler; y José María Enriquez Negreira, vicepresidente del CTA. En su denuncia, el ministerio público detallaba todos los pagos que el Barça realizó a las dos empresas a nombre de José María Enríquez Negreira.

La Fiscalía señaló que esos pagos supusieron "una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".

La causa principal investiga si los presuntos pagos que el Barcelona realizó a Negreira se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir supuestos favores arbitrales para el club blaugrana, por lo que, además del supuesto cohecho, se investigan posibles delitos de administración desleal y falsedad documental.

El único de los investigados que había comparecido hasta hoy en la causa era el propio Enríquez Negreira: fue citado en marzo de 2024 para tomarle declaración antes de que empeoraran los síntomas de la demencia que asegura padecer, pero el exvicepresidente del CTA se acogió a su derecho a no declarar, tras intentar sin éxito quedar fuera de la causa por su deterioro mental.

La jueza Alejandra Gil tomará declaración el próximo mes de noviembre al presidente del Barça, Joan Laporta, y a los exentrenadores azulgrana Luis Enríquez Martínez y Ernesto Valverde.

