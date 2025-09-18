Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Caso Negreira

Javier Enríquez, hijo de Negreira, ante la jueza: "He defendido la verdad que conozco"

El hijo de José María Enríquez Negreira ha declarado ante la jueza que instruye el 'caso Negreira'. Los expresidentes Bartomeu y Rosell también han declarado ante la jueza Alejandra Gil.

Javier Enr&iacute;quez y Sandro Rosell, a su salida del juzgado en Barcelona

Javier Enríquez y Sandro Rosell, a su salida del juzgado en BarcelonaEfe

Publicidad

Dos años y medio después de desvelarse los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), la jueza que dirige la instrucción del denominado 'caso Negreira' ha tomado declaración este jueves al hijo de Negreira y a los vicepresidentes culés Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.

Javier Enríquez, hijo, del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, ha declara durante más de una hora ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, y, a su salida del juzgado, ha asegurado que "he esperado para hablar con quien tenía que hablar. He defendido la verdad que conozco".

Javier Enríquez ha respondido a aclarado que ha contestado a la Fiscalía, a su abogada y a la jueza, y que ha defendido la verdad que él conoce, que es mucho menos de lo que se presupone.

Rosell, sin declaraciones tras comparece ante la jueza

Tras él, ha sido el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, quien ha comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Rosell ha abandona los juzgados sin hacer declaraciones ante los periodistas.

Todavía deben declarar hoy dos exdirectivos del club blaugrana, Òscar Grau y Albert Soler, el expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y la pareja de José María Enríquez Negreira.

Cronología del 'caso Negreira'

El caso Negreira se destapó el 15 de febrero de 2023 cuando saltó la noticia de los supuestos pagos que el Barcelona realizó a José María Enriquez Negreira durante 17 años, entre 2001 y 2018. La investigación de la Guardia Civil determinó que el total de esos pagos había sido de 7,5 millones de euros, una cantidad que elevó a 8,3 millones en un nuevo informe.

El caso Negreira se activó, judicialmente hablando, en marzo de 2023 cuando la Fiscalía presentó una denuncia por contra el Barcelona, los expresidentes Rosell y Bartomeu; los exdirectivos Oscar Grau y Albert Soler; y José María Enriquez Negreira, vicepresidente del CTA. En su denuncia, el ministerio público detallaba todos los pagos que el Barça realizó a las dos empresas a nombre de José María Enríquez Negreira.

La Fiscalía señaló que esos pagos supusieron "una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno".

La causa principal investiga si los presuntos pagos que el Barcelona realizó a Negreira se corresponden con una presunta retribución ilegítima para conseguir supuestos favores arbitrales para el club blaugrana, por lo que, además del supuesto cohecho, se investigan posibles delitos de administración desleal y falsedad documental.

El único de los investigados que había comparecido hasta hoy en la causa era el propio Enríquez Negreira: fue citado en marzo de 2024 para tomarle declaración antes de que empeoraran los síntomas de la demencia que asegura padecer, pero el exvicepresidente del CTA se acogió a su derecho a no declarar, tras intentar sin éxito quedar fuera de la causa por su deterioro mental.

La jueza Alejandra Gil tomará declaración el próximo mes de noviembre al presidente del Barça, Joan Laporta, y a los exentrenadores azulgrana Luis Enríquez Martínez y Ernesto Valverde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Trent Alexander-Arnold, dos meses de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral

Trent Alexander-Arnold, en el momento de ser sustituido por Carvajal

Publicidad

Deportes

Javier Enríquez y Sandro Rosell, a su salida del juzgado en Barcelona

Javier Enríquez, hijo de Negreira, ante la jueza: "He defendido la verdad que conozco"

Lamine Yamal e Nico Williams bailan tras el gol del segundo

España vuelve a liderar el ranking FIFA once años después

Óscar Pereiro, tras el final de la etapa 19 en Guijuelo

Óscar Pereiro: "A la Vuelta la han utilizado políticamente, hemos estado abandonados a la suerte, sin protección..."

Yannick Noah, en la final de Roland Garros entre Sinner y Alcaraz
Tenis

El vaticinio de Yannick Noah sobre los ocho próximos grand slam: "Aparte de Alcaraz y Sinner, no veo..."

Ana Peleteiro en una imagen subida a redes sociales con la equipación de España para los JJOO
Atletismo

Ana Peleteiro alza la voz sobre Gaza: "Duele ver como el mundo del atletismo guarda silencio..."

Simeone, en el momento de irse a por un aficionado en Anfield
Champions League

Simeone estalla y se va a por un aficionado de Anfield: "Te insultan todo el partido y no puedo decir nada"

El entrenador argentino explotó tras el gol de Virgil Van Dijkny se fue a por un aficionado próximo a su banquillo en Anfield. Simeone, a la espera de sanción.

Lewandowski en el último partido ante el Valencia
Champions League

Newcastle - Barcelona: Alineaciones posibles, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

El conjunto de Hansi Flick inicia su andadura europea ante el Newcastle con la ambición de conquistar la Champions tras el triplete nacional.

El cabezazo imperial de Van Dijk en el descuento

Van Dijk castiga en el descuento a un Atlético que luchó hasta el final en Anfield (3-2)

Alcaraz, durante su visita a Alcatraz

Alcaraz en Alcatraz: visita 'La Roca' antes de la Laver Cup

Hansi Flick en el partido Barça-Valencia de Liga

Hansi Flick: "Queremos ganar la Champions, noto el sentimiento de todos"

Publicidad