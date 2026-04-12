Lamine Yamal, tras la goleada al Espanyol: "Toca tragar, como siempre..."

El final del derbi catalán volvió a generar polémica entre algunos jugadores del Barça y del Espanyol tras una goleada azulgrana (4-1) que ha dejado la Liga vista para sentencia. Tras el pitido del árbitro, Pol Lozano, futbolista del Espanyol, señaló a los jugadores azulgranas, a los que acusó de no respetarles: "Se ha visto el respeto que tienen hacia otros compañeros de profesión, no hay nada más que añadir...".

Una frase que vino precedida por un cara a cara entre Gavi, Cancelo y Eric, los cuales se encararon con Pere Milla y Pol Lozano por una acción transcurrida durante el partido.

"Siempre es Gavi..."

Lozano, tras pasar por vestuarios, volvió a pronunciarse sobre el rifirrafe: "Lo ocurrido no iba con Cancelo... Son cosas que pasan en un campo de fútbol. Han intentado vacilar un poco porque han ganado y ya está. Cuando pierdes te la has de comer... Aunque siempre es el mismo", dijo el perico refiriéndose a Gavi.

Cánticos contra el Espanyol

Además, la plantilla del Barça se quedó celebrando con su afición tras el duelo, y algunos de ellos decidieron unirse a los cánticos de esta contra el Espanyol: "Perico dime lo que se siente, tener tu casa en Cornellà, te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Te tiramos Sarriá, te fuiste a la montaña, y después te echamos de nuestra ciudad. Bajaste de división, para poder ser campeón, rezaremos por tu desaparición". Los protagonistas fueron Gavi, Fermín, Lamine y Casadó.

"Toca tragar como siempre"

Minutos más tarde, Lamine Yamal, goleador en el derbi, se pronunció en redes sociales publicando varias fotos del partido y lanzando un mensaje que no ha debido gustar un pelo a los seguidores pericos: "Barcelona es 💙❤️!! Toca tragar, como siempre".

La victoria azulgrana les ha permitido ampliar la diferencia a nueve puntos respecto al Madrid con siete jornadas por delante (21 puntos), incluyendo el Clásico del 10 de mayo. Mientras tanto, el Espanyol sigue décimo con 38 puntos y en tierra de nadie: a seis de Europa y a siete del descenso.

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