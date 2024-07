Mbappé pasa página: "En el pasado ocurrieron cosas, pero los sueños no se pagan"

Kylian Mbappé ya ha cumplido su sueño. El delantero francés se ha vestido de blanco por primera vez en su carrera tras una larga travesía en el PSG, equipo de su ciudad, en el que "pasaron muchas cosas", ha dejado entrever el de Bondy en las repetidas respuestas de los periodistas durante la multitudinaria rueda de prensa en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

¿Dónde querría jugar Mbappé?

El nuevo delantero del Real Madrid ha respondido en un español casi perfecto a todas la preguntas de los allí presentes, desde la posición en la que quiere jugar: "Que elija el míster, ya he estado en las tres de arriba", hasta si conoce o ha visto en acción a Endrick, su nuevo compañero: "Si necesita un consejo o una ayuda voy a estar aquí para él".

¿Por qué no fichó antes por el Madrid?

No obstante, la estrella de la selección francesa sabía que hoy era el día en el que se iba a enfrentar a esas cuestiones que ha podido evitar durante los últimos años: ¿por qué no ficho por el Real Madrid antes? ¿qué lo evitó? Kylian, que no quería meterse en más líos y que insistió en que el pasado ya no importa, contestó a medias: "Pasaron muchas cosas pero siempre tuve claro que quería jugar aquí, era mi sueño desde pequeño... Los sueños no se pagan", admitió. No le falta razón, pero en los últimos años como jugador del PSG, cuando el Madrid ya presionaba por su fichaje, el jugador decidió quedarse (cobró 72 millones de euros brutos al año, con una prima de renovación de 180 millones de euros y otra de fidelidad de 240 millones).

"Pasaron muchas cosas... pero es pasado, pude fichar hace 2, 3 años... Los sueños no se pagan"

El de 25 años también dejó claro que estuvo cerca de fichar por la entidad madridista "hace uno, dos y hasta tres años". El interés siempre fue mutuo pero solo algunas "cosas" evitaron el encuentro mucho antes de lo esperado.

Se rinde a Zidane y Cristiano

Apenas pudo dormir algunas horas: "Una... o una hora y media", reconoció Kylian, que llevaba años soñando con este momento: "Ha sido más increíble de lo que me había imaginado". Tuvo tiempo para deshacerse en elogios hacia el club, por supuesto: "Ha ganado títulos antes de mí y lo hará después, pero quiero también que gane conmigo. Es el mejor equipo de fútbol de la historia y ahora estoy aquí", y también para sus dos grandes ídolos, Zinedine Zidane (le recibió hace 12 años en Valdebebas): "Como francés, le seguíamos todos los partidos", y a Cristiano Ronaldo, que engalanó el cuarto del joven galo durante su infancia y al que ya se ha enfrentado a nivel de selecciones: "Cristiano ha sido mí ídolo. Ahora es un amigo que me da muchos consejos y eso es un privilegio".

A disposición del club

Mbappé, el que para muchos es el mejor jugador del planeta, se mostró completamente a disposición del club en todo lo que ocurra a partir de ahora: "Jugaré donde el míster me diga", "si el club quiere que vaya a la gira por Estados Unidos iré, si no no iré", "¿la operación? cuando ellos me digan". Sabe que lo que le precede 'poco' importa cuando aterrizas en el Real Madrid.

Antes de su presentación, Kylian se dirigió a las instalaciones de Valdebebas para encontrarse con sus nuevos compañeros: "Ya conoce a Ancelotti y a varios de sus compañeros de equipo. El nuevo fichaje del Real Madrid los saludó en la Ciudad Real Madrid antes de su presentación como jugador madridista", dijo el club en un comunicado.

Bajada sustancial en su sueldo

El atacante, por su parte, recibiría unos 15 millones de euros netos por temporada en el Madrid, una cifra lejana, muy lejana de los 72 millones brutos que percibía en la capital francesa, aunque algunos medios llegaron a informar de que se aproximaba más a 100. Una cifra astronómica y totalmente fuera del alcance del conjunto español, pero Mbappé contaba con ello y accedió.

