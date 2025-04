Kylian Mbappé: "No imagino un Real Madrid sin Vinícius"

Kylian Mbappé ha ofrecido su primera entrevista en España en El Objetivo de laSexta, donde ha respondido a diversas cuestiones planteadas por Ana Pastor y ha hablado sobre su relación con Vinícius, la otra gran estrella del conjunto blanco.

"La relación es muy buena, la gente es normal que hable de nosotros, de dos jugadores famosos que marcan la diferencia, pero vine con la idea de jugar con Vinícius. No imagino un Real Madrid sin Vini. Jugamos bien, puede ser mejor. La gente espera más de nosotros y es normal. Estamos bien juntos y es la parte más importante de la temporada. Vamos a intentar ayudar al Madrid a ganar lo máximo que podemos", reconoce el delantero parisino.

Kylian Mbappé también abordó su fichaje por el Real Madrid y los casi siete años que tardó en concretarse su salida del PSG y su llegada al Santiago Bernabéu.

"No fue fácil, pero con el presidente (Florentino Pérez) siempre tenía una buena relación. Desde el primer día estuvo a mi lado, también cuando dije que me quedaba en París tuve su cariño y mi familia también. Eso se nota y marca la diferencia. Es un buen mensaje y por eso le tengo un gran respeto, le digo que voy a dar lo máximo por él y por el club para hacer muy feliz a los madridistas", destacó Mbappé.

"No fue difícil elegir entre el Real Madrid y el dinero"

Respecto a las presiones que recibió en su día para quedarse en el PSG, el delantero galo reconoce que "al final son cosas que no esperaba en mi vida porque solo esperaba ser un gran jugador".

"Vienen y las intentas manejar de la mejor manera posible. A veces bien, otras con errores que muestran que eres humano. Mucha gente habló de eso, pero son parte de mi historia", explica Mbappé.

"Tienes el amor por tu país, sabía que era importante que me quedara allí, pero tenía un sueño en mi carrera. Escuché a la gente, pero dije lo que tenía que decir para que se entendiera mi decisión", aclara el delantero parisino.

Kylian deja clara cual fue su prioridad, por encima del aspecto económico con ofertas superiores, a la hora de decidirse por el Real Madrid.

"No tengo problema de hablar de dinero, pero hay cosas más importantes. Quería jugar para el Real Madrid y por eso no fue difícil elegir entre el Real Madrid y el dinero. Quería jugar con esta camiseta en el Bernabéu, con toda la gente diciendo mi nombre, marcar goles, ser feliz. El dinero es importante para la familia, pero lo más importante para mí es ser feliz y sabía que aquí lo iba a ser", asegura Mbappé.

"Me siento feliz de vivir una nueva etapa de mi vida, en un nuevo país. Me lo paso bien en España. Soy un chico que se ve en mi cara cuando soy feliz y cuando no. Ahora soy muy feliz", afirma Mbappé

Para su rápida adaptación ha sido importante el esfuerzo de Mbappé por aprender español antes de llegar al Real Madrid:

"Pienso que es un esfuerzo que tienes que hacer cuando llegas a un nuevo país. Antes de ser futbolista del Real Madrid era un chico que viene a vivir a España y hay que hablar. Ahora tengo un problema porque la gente me habla demasiado rápido y a veces no entiendo", indica Mbappé

"Tenia el sueño de jugar aquí, quería estar lo más listo posible para jugar en el Real Madrid. Estar aquí es un sueño e intento disfrutarlo al máximo", asegura el delantero francés.

"Empecé a ser del Madrid por Zidane, para los franceses es un ídolo"

Durante la entrevista en El Objetivo de laSexta, Kylian Mbappé rememoró su infancia, con su habitación llena de pósteres del Real Madrid, y la prueba que pasó siendo un niño en la ciudad deportiva de Valdebebas en un momento en el que junto a su familia decidió que debía seguir creciendo primero en Francia.

"No hablaba nada de español ni inglés, fue un placer estar en Valdebebas una semana, vestir la camiseta, fue un momento increíble volver a Francia con la ropa del Real Madrid. Sabía que un día iba a volver. Hubo posibilidad, pero vi con mi familia que no era el momento, no estaba listo para salir de mi país con 12 años. Lo mejor era estar con mi familia y amigos. Fue una buena decisión", recuerda Mbappé.

"Empecé a ser del Madrid por Zidane, para los franceses es un ídolo. Era fan de Zizou, de cuando jugó con los galácticos en el mejor club del mundo. Tiene un aura que otros clubes no tienen. Cristiano es mi otro ídolo, seguía todos sus partidos. Tenía un sueño que después fue objetivo y ahora una realidad", resalta Mbappé.

"Mi madre no es mi agente, quiere lo mejor para su hijo..."

El delantero parisino también habló sobre el papel y la figura de su madre, Fayza Lamari, de la que piensa que la gente tiene "una imagen dura".

"En el mundo del fútbol la gente no quiere que haya muchas chicas. Mucha gente no ve bien que una haga una de las cosas más importantes. Es falso porque mi madre no es mi agente, quiere lo mejor para su hijo. No ha hecho nada que yo no quisiese", aclara Mbappé.

El delantero del Real Madrid abordó lucha contra el racismo y su papel como figurar relevantes de la sociedad.

"Es muy difícil para nosotros, pero somos famosos, tenemos el cariño de la gente. A un niño que está solo en la escuela le es mucho más difícil. Deben saber que no están solos, estamos todos juntos en esta lucha", explica Mbappé.

El delantero francés también analizó sus primeros meses en el Real Madrid y su mal juego en sus primeros partidos con el Real Madrid, admitiendo que a veces es complicado gestionar la presión mental en esos momentos.

"Conozco a personas que tienen este problema, vi a compañeros que lo tuvieron, no quería que por jugar mal decir que era una cosa mental. Es un tema serio, hay gente que sufre y en el mundo del fútbol hay muchos que no lo dicen pero lo sufren. Piensan que somos superhéroes, pero somos humanos. Antes de ser futbolistas tenemos nuestras penas y ahora la gente no tiene miedo de hablar de eso. Es una buena evolución, la gente te entiende mejor. Toqué fondo de manera deportiva, no mental. Era un tema de fútbol y la cosa ha cambiado", aclara Mbappé.

Entres sus objetivos, Mbappé eligió ganar títulos grandes con el Real Madrid antes que el Balón de Oro y mostró su deseo de "marcar una época" con el club blanco.

"El Balón de Oro es individual, ganar una 'Champions' con el mejor club del mundo y ser parte de su historia es lo más importante. Quiero marcar una época aquí y ganar títulos. Los goles son importantes, pero lo es más ganar copas, LaLiga y la 'Champions'. Recibir ofertas es bueno porque significa que haces bien tu trabajo, pero solo tengo al Real Madrid en mi cabeza", concluye Mbappé.

