Kylian Mbappé, tras la eliminación ante el Bayern: "Debemos hacer una profunda autocrítica..."

Apenas 24 horas después de quedar eliminados por segundo año consecutivo en los cuartos de final de la Champions League, esta vez ante el Bayern Múnich, Kylian Mbappé se ha dirigido a la afición del Real Madrid en un mensaje en sus redes sociales en el que reconoce que deben realizar "una profunda autocrítica" y en el que promete volver a ganar "muy pronto".

"Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante quedar eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante", afirmó Mbappé en su cuenta personal de Instagram.

"Debemos hacer una profunda autocrítica para evitar que esto vuelva a suceder. ¡Jamás nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido ni será una opción. Pero les prometo una cosa: volveremos a ganar y lo haremos muy pronto", concluye Mbappé.

El delantero parisino, que el próximo 20 de diciembre cumplirá 28 años, aún sigue en busca de su primera Champions League. El de Bondi abandonó el PSG en el verano de 2024, el objetivo no era otro que ganar la ansiada 'Orejona', un trofeo que le ha sido esquivo hasta la fecha.

Mbappé ha jugado diez ediciones de la máxima competición de clubes del mundo (una con el Mónaco, siete con el PSG y dos con el Real Madrid) y lo más cerca que ha estado de levantar el título fue en 2020, cuando perdió la final con el PSG ante el Bayern de Múnich.

Desde su llegada al Real Madrid, Mbappé acumula dos eliminaciones en los cuartos de final de la Champions League: el año pasado ante el Arsenal y esta temporada ante el Bayern de Múnich.