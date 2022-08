Karim Benzema y Alexia Putellas, mejores jugadores del año de la UEFA

El fútbol español ha sido protagonista durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League para la temporada 2022/23. Durante la gala, se han entregado los premios de la UEFA a mejores jugadores del año y los protagonistas han sido Alexia Putellas y Karim Benzema.

Se trata de dos premios esperados. Por su parte, el jugador del Real Madrid coloca la primera piedra para recibir el Balón de Oro, del que es el principal favorito debido a su gran actuación en La Liga, pero también en la Champions League donde fue el máximo anotador de los blancos. Al recoger el premio, Benzema ha querido agradecer a todos sus compañeros y el trabajo durante la temporada. También ha calificado a Ancelotti como "le mejor entrenador del mundo".

En cuanto a Alexia Putellas, la futbolista del Barça femenino también tuvo un papel destacado en la campaña del curso. Fue determinante en la consecución de una liga que el Barcelona dominó de principio a fin y fue clave para llevar a las culés a la final de la Liga de Campeones, aunque no pudieron levantar el trofeo. El partido más especial de la Champions para ella fueron en los que se llenó el Camp Nou, uno de ellos, un clásico europeo contra el Real Madrid donde se batió un récord de asistencia.

Putellas también ha valorado cómo se encuentra de la lesión que la apartó de la Eurocopa en la que España cayó en los cuartos de final contra Inglaterra. El año pasado, Alexia Puetllas también fue elegida como la mejor jugadora del año 20/21 y a ese trofeo sumó el de mejor jugadora en los Globe Soccer, el Balón de Oro y el The Best. La jugadora catalana también está nominada este año al Balón de Oro junto a su compañera Aitana Bonmatí.

"Por desgracia, no puedo hacer lo que más me gusta, pero es una motivación estar aquí. Estoy deseando volver a jugar y entrenar, que es lo que más me gusta", ha comentado sobre su lesión.

Carlo Ancelotti, mejor entrenador

La pasada campaña del Real Madrid y en especial la forma en la que conquistaron la decimocuarta fue elogiada en toda Europa. Por ella, Carlo Ancelotti ha sido seleccionado como el mejor entrenador del año de la UEFA de la temporada 2021/22. Al recoger el premio, el italiano ha agradecido a toda su familia y ha tenido palabras de elogio para todo el grupo, en especial, para Karim Benzema para el que ya ha pedido públicamente el Balón de Oro.