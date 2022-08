Ancelotti: "No hay duda del Balón de Oro a Benzema"

Carlo Ancelotti reconoció, tras ganar la Supercopa de Europa ante el Eintracht, el crecimiento del Real Madrid desde que tomó las riendas del equipo hace una temporada: "Hace un año nadie tenía esta seguridad para ver un equipo así. El año pasado el equipo creció mucho y mejoró. Está claro que se puede mejorar más pero en un año hemos hecho dado muchos pasos adelante".

Los blancos llevan cuatro títulos este año: "Tengo un equipo serio, motivado, con ganas de seguir ganando. El partido ha sido más complicado de lo que se podía pensar en la primera parte. Desde el gol de Alaba hemos controlado bien, seguimos siendo muy sólidos atrás y esto es muy bueno. Las tres últimas finales jugadas hemos dejado la portería a cero y es una señal muy positiva".

Sobre Karim Benzema, Carletto se mostró tajante: "Es muy importante, un líder. Si estamos aquí es en gran parte por mérito suyo, que marcó muchos goles. Acabó la temporada marcando... Y ahora a por el Balón de Oro. ¿Hay duda de esto? Yo creo que nadie tiene duda de esto, pero en el fútbol todo puede pasar ".

El delantero francés superó a Raúl González como segundo jugador blanco con más goles de la historia al anotar el segundo gol de la noche para sentenciar al equipo de Frankfurt: "Nadie tiene dudas de Karim y para nosotros es el jugador más importante y eficaz del mundo. Hizo un papel importante en la Champions League. No marcó en la final, pero sí fueron importantes sus goles para llegar a la final. Hizo tres tantos contra el City, el Chelsea y el PSG. Sin duda es el mejor para nosotros", destacó el italiano.

Admitió Ancelotti que el calendario de esta temporada y que haya un Mundial en invierno provocará que vaya a "rotar un poco más", y resaltó el ambiente que se vive en su plantilla como una de las grandes claves del éxito para la conquista de su cuarto título desde su regreso: "Va a ser una temporada extraña. Los jugadores están concentrados y los que se van al Mundial van a hacerlo todo para estar preparados. Antes del Mundial no va a haber muchos problemas. Después tendremos que ver el cansancio de los jugadores. Normalmente se van de vacaciones tras el Mundial, pero en este caso no".

"El vestuario más sano que he tenido"

Quiso destacar el gran ambiente del equipo: "Sin duda es el vestuario más sano que he tenido. Es un placer verlos entrenar, la complicidad que hay entre todos. Los partidos buenos y las victorias ayudan a tener el vestuario sano, sobre todo la inteligencia de los jugadores [...] Tener un buen ambiente ayudar a cosechar resultados. Ganar ayuda a estar motivados, tener ilusión...", subrayó.

En la recta final de la Supercopa, el de Reggiolo dio paso a los flamantes fichajes de este verano, Rüdiger y Tchouaméni, pero también a segundos espadas como Camavinga, Rodrygo y Ceballos: "Han sido para acabar el partido, nada más. Próximamente los que no han jugado hoy, lo harán. El domingo refrescaré algo al equipo".

Más competencia para Casemiro

El técnico italiano desveló que la posición de Casemiro en el gol de Alaba la habían entrenado: "La estrategia era meter balón parado al segundo palo, donde ellos tienen un poco más de debilidad, pero el gol ha sido más una acción de rebote. Eso sí, la presencia ahí de Casemiro era estrategia". Así, el tanto que rompió la igualdad en Helsinki vino de una jugada ensayada.

No piensa el técnico madridista que la llegada de competencia a Casemiro con el francés Aurelien Tchouaméni haya espoleado en el campo al brasileño, que fue el MVP de la noche: "No le he preguntado si le ha picado la llegada, pero creo que no porque sigue siendo el mismo. Le han dado mejor jugador del partido y estoy de acuerdo, porque lo ha sido. No se ha complicado tanto la final porque ha vigilado en transiciones defensivas. Ha llegado un gran jugador y Tchouaméni va a aprender y mejorar mucho con Case".

Carletto, el 'Supermíster'

Carlo Ancelotti ya es el único entrenador que ha ganado las cinco grandes Ligas de Europa, solo él ha conseguido ganar cuatro veces la Champions League y desde ayer es el entrenador que tiene más Supercopas europeas: tiene cuatro en su haber. Y todo, en apenas una temporada desde su regreso al Real Madrid procedente del Everton.

Además, con la victoria ante el Eintracht se convirtió en el tercer técnico con más títulos en la historia del club merengue con 8 entorchados. El preparador italiano superó al exseleccionador Vicente del Bosque, que ostenta 7, e igualó en la clasificación a Luis Molowny 8. Ancelotti se sitúa a solo tres títulos de Zinédine Zidane, que sigue siendo el segundo entrenador más exitoso en la historia del Real Madrid. El francés suma un total de 11, mientras que la primera posición en este ranking sigue perteneciendo al español Miguel Muñoz, que consiguió 14 títulos como entrenador blanco.