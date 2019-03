Karanka no acude al entrenamiento del Middlesbrough y no entrenará al equipo contra el Charlton

El Middlesbrough FC ha publicado un comunicado en el que ha confirmado que su entrenador, Aitor Karanka, no ha participado en el entrenamiento del equipo de este sábado y no se sentará en el banquillo en el partido de este domingo.

"El Middlesbrough FC puede confirmar que Aitor Karanka no realizó el entrenamiento de esta mañana. Su asistente Steve Agnew cogerá al equipo este domingo en el partido ante el Charlton Athletic. Sabemos que nuestros aficionados quieren saber más detalles, pero en este momento no haremos más comentarios porque estamos centrados en el partido del domingo en The Valley", rezaba dicho comunicado.

Según medios ingleses, este hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre el técnico español y alguno de sus futbolistas y no por la situación del equipo en la Championship, donde es segundo en zona de ascenso, a pesar del pequeño bache que atraviesa desde el inicio de año.