Jurgen Klopp asegura que pondrá un equipo "mucho mejor" ante el Villarreal

El técnico del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, aseguró que el próximo jueves, en la vuelta de semifinales de la Europa League frente al Villarreal, alineará un equipo "mucho mejor" que el que cayó el pasado fin de semana en Premier League con el Swansea (1-0) y el que perdió en El Madrigal en la ida (1-0).

Klopp realizó ocho cambios en el once de los 'reds' el pasado domingo en el Liberty Stadium y dio descanso a varios de sus titulares con la mira puesta en remontar dentro de dos días en Anfield ante el Villarreal. "Tenemos que aceptarlo (el resultado) porque nuestro rendimiento (en Swansea) no fue lo suficientemente bueno", dijo el preparador germano, en unas declaraciones que recoge este lunes la web del club. "Estoy decepcionado porque si hubiéramos hecho nuestro fútbol durante 90 minutos podríamos haber ganado el partido. Pero no lo hicimos, ese fue nuestro problema", añadió.

"Ahora hemos de trabajar y mejorar para hacerlo mejor el próximo jueves", sostuvo Klopp. El centrocampista alemán Emre Can volvió a los entrenamientos del Liverpool menos de tres semanas después de sufrir una lesión de ligamentos en un tobillo en el dramático triunfo por 4-3 sobre el Borussia Dortmund en el partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League. Se esperaba que el centrocampista teutón, de 22 años, estuviera fuera de los terrenos de juego durante algo más de un mes, finalmente se reincorporó a los entrenamientos y se ejercitó junto al resto de integrantes de la primera plantilla, y podría ser titular en Anfield.