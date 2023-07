La jueza procesa a Dani Alves por agresión sexual y le impone una una fianza de 150.000 euros

Más información Desvelan la fecha del juicio de Dani Alves y la posible pena

Dani Alves está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusado por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre. La jueza ha procesado este lunes al jugador brasileño por un delito de agresión sexual con acceso carnal. La magistrada concluye que hay suficientes indicios para enviarlo a juicio por violar a una joven y le ha impuesto una fianza de 150.000 euros.

En el auto la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha dado por finalizada la investigación del caso y ha citado a Dani Alves para el próximo miércoles para notificarle su procesamiento, paso previo a enviar el caso a juicio. Allí, la jueza le expondrá los motivos del procesamiento y Alves podrá declarar o bien abstenerse, lo que es más habitual en este trámite, y después será el turno de que las partes presentes sus escritos de acusación y de defensa.

Dani Alves ingresó en prisión el pasado mes de enero después de que la jueza decretara su ingreso en prisión sin fianza por la presunta violación de una joven de 23 años en un local de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. El futbolista brasileño ha llegado a ofrecerr hasta cinco versiones sobre lo ocurrido en el baño de la zona VIP de la discoteca Sutton.

Alves insiste en que las relaciones fueron consentidas

El defensa brasileño, en su ultima declaración judicial, llegó a afirmar que la joven nunca le dijo que parara y que las relaciones fueron consentidas.

"Ni en el reservado, ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción, ningún intercambio de caricias, ni de baile... Ni ella ni sus amigas. Simplemente fue un cómplice de las ganas que ella tenía y que yo tenía", explicó Alves ante la jueza.

"Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente el uno del otro, ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación. Le dije que yo iba a salir primero y que ella se esperara por precaución, porque no quería que nos vieran en ninguna actitud ahí fuera", afirmó el jugador brasileñ