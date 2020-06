Juan Luis Larrea, nuevo presidente de la RFEF tras la suspensión de Villar

El extesorero de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Juan Luis Larrea, ha sido ratificado como presidente del organismo tras la celebración de la Comisión Delegada y el encarcelamiento de su máximo responsable, Angel María Villar, acusado en la 'operación Soule'.

Larrea, directivo de confianza de Villar y presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, se hace con los mandos de la RFEF tras la suspensión cautelar de Villar por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Pone "la mano en el fuego" por Villar

"Instamos a la RFEF a que active sus mecanismos de sustitución", dijo José Ramón Lete, presidente del CSD, tras la suspensión cautelar de Villar durante el próximo año. Así pues, la RFEF, según dictan el apartado 7 del artículo 34 de sus estatutos, eligió a Larrea como reemplazo.

"Vivimos momentos delicados, pero esto no impedirá que el fútbol español salga adelante", dijo Larrea, quien seguía poniendo "la mano en el fuego" por su "amigo" Villar. "No tengo nada contra nadie. Creo mucho en la limpieza de la Federación. No cabe duda de la legitimidad de esta Asamblea. Tenemos el convencimiento de que seremos capaces de revertir esta situación", confió.