Joseph Blatter: "Quitar el fuera de juego va contra la esencia del fútbol"

Joseph Blater ha vuelto a hablar de todo. Ahora está cumpliendo una sanción de seis años por "pagos desleales" según el Fiscal General de Suiza, pero Blatter ha querido mostrar su apoyo a su sucesor: Gianni Infantino. La idea de un Mundial de 48 selecciones no molesta al exmandatario.

"Durante mi mandato, se pasó de 16 a 24 y luego a 32 selecciones. Todo el mundo, todos los medios dijeron que no era posible pero él lo ha hecho. Eso es un éxito para él. Ahora el futuro dirá si ha sido buena idea o no", apunta.

Pero con quien no comparte ideas es con el ex delantero holandés Marco Van Basten -actualmente en el departamento de fútbol y desarrollo de la FIFA-. La propuesta de cambio que peor ha sentado a Blatter ha sido la idea de quitar el fuera de juego.

"Si quitan el fuera de juego se rompería la esencia del fútbol. Él ha sido delantero, no debería estar en contra del fuera de juego. Si hubiera sido defensa, lo entendería, pero un fuera de juego encierra al delantero y no le deja espacio. Sin fuera de juego, no hay espacio para jugar", señala. Además, cree que es una idea "personal" de Van Basten.

La relación con Infantino

En una entrevista con la BBC World Football Show en diciembre de 2016, acusó a Infantino de "falta de respeto" al no responder a sus llamadas, aunque ahora afirma que no hay ningún problema entre ellos.

"No tengo ningún problema con él. Durante su primer mes de mandato tuvimos contacto pero desde entonces no. Él es el presidente y está haciendo su trabajo. Sí que una vez hablé de falta de respeto por su actitud. Tuvo contacto conmigo y luego se rompió. No pasa nada. Él tiene su vida y yo tengo la mía", dice Sepp.