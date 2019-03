Joseph Blatter, hospitalizado en Suiza por problemas de estrés

El suizo Joseph Blatter, presidente de la FIFA suspendido por la Comisión de Ética durante 90 días, seguirá hospitalizado toda esta semana, según confirmó un portavoz del dirigente, que dijo que su "estado es bueno" aunque "descansará unos días más".

"Creo que su condición personal es buena, descansará unos días más y después, quizá el fin de semana o el lunes, saldrá del hospital. Cuando hoy hablé por teléfono con él tenía buen humor, parecía relajado y dijo que su cerebro y su corazón están trabajando", explicó Klaus Stoehlke en declaraciones a la agencia Reuters.

Stoehlke indicó que Blatter se sintió débil durante un evento en en su cantón natal de Valais y acudió para un chequeo al hospital donde quedó ingresado y ha recibido "numerosas visitas". "No estoy autorizado para dar nombres porque esto también es altamente político. Me ha dicho: Yo soy el presidente electo de la FIFA, el Congreso con sus 209 asociaciones miembro me eligió presidente y ningún Comité de Ética puede cambiar eso", comentó también Stoehlke.

Envuelto en la polémica

Presidente de la FIFA desde 1998, Joseph Blatter fue suspendido de sus funciones el pasado 8 de octubre durante 90 días por el Comité de Ética de la organización, que investiga posibles casos de corrupción dentro de la misma.

Nacido en la localidad suiza de Visp en marzo 1936, Blatter fue reelegido presidente para iniciar un quinto mandato el pasado 29 de mayo, pero el 2 de junio anunció que dejaba el cargo en medio del escándalo de corrupción generado por la detención de varios dirigentes de la FIFA en Zúrich, donde iban a participar en el Congreso en el que fue reelegido.

La investigación fue iniciada por el FBI, pero la justicia suiza abrió otro procedimiento para aclarar un pago de dos millones de dólares que Blatter hizo en 2011 al presidente de la UEFA, Michel Platini, por trabajos que éste hizo supuestamente entre 1998 y 2002.

Platini, otro investigado

El mismo 8 de octubre la entidad que dirigió más de 30 años -la mitad como secretario general y la otra como presidente- también suspendió a su mano derecha, Jerome Valcke. La investigación que lleva a cabo una corte de EEUU implica cargos de corrupción contra un total de catorce personas, entre actuales y antiguos directivos de la FIFA y responsables de entidades comerciales asociadas, de los cuales siete fueron arrestados a finales de mayo en Suiza.

EEUU pidió la extradición de todos ellos. Dos aceptaron voluntariamente ser trasladados a este país, mientras que el resto rechazaron tal opción y sus casos están en trámite. La FIFA tiene previsto celebrar nuevas elecciones a la presidencia el próximo 26 de febrero y siete aspirantes han presentado su candidatura. Entre ellos no figura Blatter, pero sí Michel Platini, que ha presentado recurso contra su sanción temporal.