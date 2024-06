La emotiva despedida de Joselu del Real Madrid: "En realidad me quedo"

El delantero español Joselu Mato se convirtió este viernes en nuevo jugador del Al-Gharafa SC catarí, después de jugar la última temporada en el Real Madrid y salir campeón de Liga y Champions.

"El Real Madrid CF, tras hacer efectiva su opción para adquirir los derechos del jugador Joselu Mato ante el R. C. D. Espanyol, ha alcanzado un acuerdo con el Al-Gharafa SC para el traspaso de nuestro jugador", anunció el club blanco.

El conjunto merengue recuerda su noche mágica ante el Bayern: "Con sus dos goles en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League frente al Bayern de Múnich, Joselu ha sido un jugador muy importante para llegar a la final de Wembley y poder ganar la Decimoquinta Copa de Europa".

"El Real Madrid le agradece a Joselu su profesionalidad y su madridismo, y le muestra todo su cariño a él y a su familia, a quienes les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", termina la nota blanca.

"GRACIAS"

Joselu Mato, por su parte, colgó una carta en sus redes sociales para despedirse de todo cuanto rodea al Real Madrid: presidente, director general, compañeros, entrenador, trabajadores del club y afición. Una emocionante misiva que arranca con la palabra 'Gracias', la más repetida del texto, para agradecer todo lo vivido esta temporada.

"Es la mejor palabra y la mas adecuada para expresar todo lo que siento en este momento, en el que la emoción y los nervios apenas me permiten escribir", se sincera el delantero español que ahora mismo está concentrado en Alemania con la selección española.

"Gracias por lo que me enseñaste siendo un chaval; gracias por haberme dado tantos ejemplos de grandeza y de humildad al mismo tiempo. Gracias por haber mantenido vivo mi sueño y por haberlo hecho realidad. Gracias Presi, eres muy grande. Gracias José Ángel por tanto. Gracias a todos y a cada uno de los empleados del club mas grande y ejemplar. Gracias entrenador por tu forma de entender este juego. Gracias Equipo por ser mi familia. Gracias afición por tanta pasión, tanto cariño y esa complicidad que nos hizo volar", confiesa el futbolista.

Un picapedrero del fútbol

La decisión de Joselu era un secreto a voces, tentado por la oferta millonaria del conjunto catarí y viendo la dificultad de tener minutos en el Madrid el próximo curso con la llegada de Endrick Felipe y Kylian Mbappé.

Llegó al Castilla con 20 años

El internacional español ya lo tuvo complicado esta pasada campaña, aunque se ganó los minutos y el cariño de la afición con goles como los que metió al Bayern de Múnich para meter a su equipo en al final de Champions.

Joselu llegó a la cantera del Real Madrid en 2010 con 20 años y se incorporó al Castilla, donde jugó dos temporadas y participó en el ascenso a Segunda División en la temporada 2011-2012.

El delantero pasó por el Celta de Vigo, Hoffenheim, Eintracht Fráncfort, Hannover, Stoke City, Deportivo de La Coruña, Newcastle, Deportivo Alavés y Espanyol hasta su vuelta a la capital española.

Su mejor temporada

En esta temporada 2023-2024, Joselu ha disputado 49 partidos de blanco, ha marcado 18 goles y ha ganado tres títulos: una Champions League, una Liga y una Supercopa de España.

