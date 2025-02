José Luis Munuera Montero: "En la vida me ha pagado un duro ninguna entidad deportiva"

José Luis Munuera Montero se defendió anoche en una entrevista en El Partidazo de la Cadena COPE después de que el Comité de Cumplimiento Normativo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciara una investigación por un posible conflicto de intereses tras la información aparecida el martes en algunos medios de comunicación y que señalaba que el colegiado andaluz es el fundador de la empresa Talentus Sports Speakers SL, dedicada a la consultoría y a la gestión deportiva.

"En la vida me ha pagado un duro ninguna entidad deportiva, nunca, jamás. Mañana le mandaré a la RFEF las facturas de las conferencias que he hecho. Cero euros, cero vinculaciones con ninguna entidad", aseguró Munuera Montero en la entrevista a la cadena COPE.

"Desde primer ahora que vi la noticia, fui el primero en agarrar todo este bulo, estas mentiras que se han vertido. He sido parte activa para que se aclare lo de esta empresa que lleva funcionando un año y hemos dado muy pocas charlas, menos de las que nos gustaría, pero estamos muy tranquilos y con muchas ganas de aclarar las cosas. Y desmentir la cantidad de calumnias y falsedades que se han vertido durante todo el día de hoy y que, por desgracia, estamos acostumbrados en los últimos meses", explicó el colegiado.

"No hay expediente ni hay nada"

José Luis Munuera Montero asegura que lo primero que hizo al conocer la noticia fue llamar a la RFEF y desveló que Rafael Louzán le ha mostrado todo su apoyo.

"Cuando me he levantado y he visto la noticia, he dicho: 'esto no puede ser'. He llamado directamente a la RFEF y he hablado en primer lugar con el departamento jurídico porque el primero que haya vertido una denuncia falsa, una información falsa o una difamación sobre mi persona va a ir 'palante'. Lo tengo 100% claro, ya está en mi despacho de abogados. Y no va a ser solamente uno, van a ser varios. Y segundo, estoy a vuestra entera disposición para solucionar lo que sea necesario. Me ha llamado Rafael Louzán para mostrarme todo su apoyo y le he dicho exactamente lo mismo. Y ojalá que pronto, a ver si es posible que mañana antes del mediodía se resuelva todo, salga todo lo que tenga que salir. Porque no hay expediente ni hay nada. Simplemente están haciendo un informe, en el cual yo soy parte activa para aclarar todo esto", indicó Munuera Montero.

"Llevo todo el día encerrado en mi casa sin creer lo que está pasando. Y es muy duro, no por mí que soy muy fuerte mentalmente, pero esto se está yendo de las manos. Ojalá supiera quién está detrás de todo esto porque sería la siguiente demanda que pondría, ojalá.... Hay intereses de otros tipos que llevamos sufriendo desde hace tiempo. Tengo sobrinos que les están vilipendiando, nueve hermanos que les están reventando, un padre de 90 años... ¿Cómo podemos mostrar en un periódico las barbaridades que estamos diciendo?. ¿Controlamos la violencia o la promovemos entre todos los medios? ¿Qué deporte estamos creando?", ha denunciado el colegiado andaluz.

El árbitro español aclaró cómo funciona la empresa por la que se le ha abierto una investigación por parte de la RFEF.

"Llevo dando conferencias desde hace muchos años. Intento transmitir a la gente joven los valores del arbitraje. Como llevo mucho tiempo haciéndolo, se me ocurrió hacer una empresa. Llevo un año, yo y más deportistas damos conferencias a empresas de todo tipo. Como servicio extra, y por ahí ha venido todo el lío, de forma gratuita nosotros a la gente que va a eses conferencias, damos un servicio gratuito en Linkedin y sin ningún tipo de vinculación, que quede claro, ni económica ni de contacto, en el que hacemos una base de datos con las ofertas de empleo que genera el deporte, baloncesto, tenis, fútbol... para que los jóvenes que han hecho un posgrado en deporte tengan un sitio referente para poder ver esas ofertas de empleo. Punto y final. No hay nada más", explicó Munuera Montero.

Munuera Montero ha lamentado los efectos que todo este asunto está generando en su familia.

"Mi familia, sin duda, es la que más está sufriendo. Están fatal y preocupadísimos. Yo intento calmarlos. Por desgracia están acostumbrados a esto, pero mis padres no se merecen esto", ha afirmado Munuera Montero.

"Si la gente pensaba que con el VAR se iban a acabar los errores, estaba equivocada"

Por último, el colegiado andaluz ha asegurado que "no le he dado ninguna vuelta a lo del sábado", en referencia al arbitraje del Osasuna - Real Madrid, y ha explicado que aunque haya VAR seguirá habiendo errores por parte de los árbitros.

"Somos profesionales que tenemos familia, que queremos lo mejor para el fútbol y no queremos fallar. Mientras Munuera Montero esté en el campo o en el VAR, va a seguir cometiendo errores. Si la gente pensaba que con el VAR se iban a acabar los errores, estaba equivocada. Mientras seamos personas vamos a seguir cometiendo errores, que quede claro. El VAR no lo hemos puesto nosotros, lo han puesto los equipos", apuntó Munuera Montero.

"No me toca pitar este fin de semana. Somos veinte árbitros, hay diez partidos en cada jornada. Yo pité la semana pasada, a priori no me toca esta semana. Yo soy el primero que he querido directamente dar un paso al frente y apartarme, hasta que esto no se aclare entiendo que no me den partido", concluyó el colegiado internacional.

