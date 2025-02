Guardiola: "Vi que investigan a Munuera Montero... ¡Guau! Dejad en paz a los árbitros"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, no entró si la expresión inglesa 'fuck off' por la que Jude Bellingham fue expulsado en el partido del Real Madrid ante Osasuna el sábado pasado en LaLiga es una falta de respeto, y dejó un mensaje claro al fútbol español: "A los árbitros, dejadles en paz".

"Mi inglés es bueno, pero nunca he llegado a entender el 'fuck off' o el 'fuck you'. Déjame unos años más en Inglaterra"

"Mi inglés es bueno, pero nunca he llegado a entender el 'fuck off' o el 'fuck you'. Déjame unos años más en Inglaterra", respondió con ironía Guardiola y con sonrisa en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu la víspera del partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid.

"Ha habido insultos toda la vida y son decisiones que se toman. El problema no es la traducción, es la intención, y eso lo tiene que decir Jude, es lo que cuenta. Puedes insultar con una sonrisa y es hasta cariñoso. Sólo él y el árbitro, Munuera, al que por cierto están investigando por posibles cosas, ¡guau!... Dejadles en paz, es lo mejor que podemos hacer todos", abundó.

Guardiola se mostró tranquilo con el arbitraje que tendrá su equipo ante el Real Madrid y dijo que nunca habla a sus jugadores de este aspecto porque incluso, en ocasiones, desconoce quién es el colegiado: "El árbitro lo hace lo mejor posible; está bajo el escrutinio de toda Europa y lo quiere hacer bien porque te está viendo todo el planeta. Buscan tomar las decisiones correctas. A veces se equivocan y otras no, pero no creo que sientan más presión", defendió.

"Intento que mis jugadores no se dirijan demasiado a los árbitros. Si hay algo imposible de olvidar, algo muy complicado, es lógico, pero la mayor parte de las veces ni siquiera sé quién va a ser el árbitro. Nunca hablo de esto con el equipo y no va a pasar mañana tampoco", sentenció.

¿1% de opciones? "Os mentí"

Pep También admitió que no había sido sincero al decir solo veía un 1% a su favor para pasar esta eliminatoria: "Esta vez os mentí", comentó con una sonrisa. "Dije aquel comentario porque era justo después del partido y porque en Inglaterra...", reflexionó. "A medida que pasan los días, uno se anima. Está que no fue el mejor resultado, pero lo intentaremos, claro que sí", abundó el técnico de Santpedor.

Por último, habló sobre el pasado de Julián Álvarez como 'citizen' y su actual buen estado de forma en el Atlético de Madrid. "Me alegro por él, me alegro por la continuidad, por los goles y por la presencia", valoró Guardiola sobre la 'Araña' bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone.

En este sentido, agregó sentirse reconfortado por "que a la buena gente como él le vaya bien". "Él quería ser mucho más protagonista y, evidentemente con la cantidad de lesiones que hemos tenido este año, él habría jugado más. Pero la vida a veces es así", apostilló finalmente.

