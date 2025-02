Los árbitros denuncian los "ataques y amenazas" a Munuera Montero: "Deseamos mostrar nuestra más absoluta repulsa"

El arbitraje español emitió anoche un comunicado condenando los "ataques y amenazas" en redes sociales a José Luis Munuera Montero, colegiado del Osasuna-Real Madrid. A través de un comunicado, publicado en la página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los árbitros profesionales españoles han mostrado su "más absoluta repulsa a los ataques y amenazas" al colegiado andaluz tras su actuación en Pamplona.

"Los árbitros y árbitras profesionales deseamos mostrar nuestra más absoluta repulsa a los ataques y amenazas que nuestro compañero José Luis Munuera Montero está recibiendo a través de las redes sociales y que le afectan tanto a él personalmente como a su entorno familiar", reza el comunicado arbitral.

"Unos ataques que se suman al odio y violencia verbal con el que cada fin de semana tenemos que desempeñar nuestro trabajo profesional y que en las categorías de base llega a convertirse, de forma aún más lamentable, en violencia física en muchos más casos", denuncian los árbitros y árbitras profesionales.

Una delegación del Real Madrid estuvo este lunes en la sede del Comité Técnico de Árbitros (CTA), donde se reunieron con Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA, quien les mostró los audios de la jugada de Carlos Romero con Kylian Mbappé en Cornellá.

Ancelotti y Carvajal, críticos con las decisiones de José Luis Munuera Montero

Tras el partido del sábado en El Sadar (1-1), el Real Madrid se quejó tras ver que el VAR no intervino en ninguna de las acciones en las que pidieron penalti, junto a la expulsión del inglés Jude Bellingham, dos acciones con mano, de Catena y Juan Cruz, y un derribo a Vinícius.

"No ha entendido bien inglés porque ha dicho 'fuck off', no 'fuck you' y se ha equivocado porque la traducción es no me jodas. No es algo ofensivo. Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Se ha equivocado en la traducción y nada más. Sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham que le ha dicho si esto es falta, lo mío era penalti, no me jodas. La tarjeta roja muestra el nerviosismo del árbitro, nada más", explicó Carlo Ancelotti.

"Han pasado cosas en estos tres últimos partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo el próximo partido... Hay un problema en el sentido que en los tres últimos partidos algo ha pasado que obviamente no tenía que pasar. Lo que podemos hacer es seguir luchando, peleando y jugando bien como hoy. El VAR no ha revisado situaciones en área contraria, cuando había dos o tres que se podían haber revisado y no lo han hecho", indicó el entrenador italiano.

Dani Carvajal, lesionado de gravedad en la rodilla, se mostró irónico tras la expulsión por roja directa a Jude Bellingham. El lateral de Leganés publicó una historia en Instagram con la frase "hoy ha tocado expulsión" y varios emojis de caras pensativas e irónicas.

