Luis García Plaza: "¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico"

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, se mostró muy crítico con el arbitraje de anoche en el Bernabéu, en concreto, se preguntó la razón por la que el VAR no entró a valorar el supuesto codazo de Arda Güler a Peque en el minuto 25.

"¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al Clásico. Es una jugada de VAR 100 % muy clara, estamos indignados", aseguró Luis García Plaza.

Preguntado por el titular del partido en la web del Sevilla ('Codazo y se acabó'), el técnico sevillista destacó que les privaron de jugar un partido de once contra diez.

"Espero que lo tituléis todos, no solo la web del Sevilla. Hay un partido once contra once que ellos merecen ganar, pero nos han privado de jugar otro partido. Hoy tuvimos que jugar en superioridad desde el minuto 25, once contra diez. Nos han privado de jugar ese partido", explicó Luis García Plaza.

"En el descanso Peque me decía que le había pegado (Güler). Es roja. A lo mejor no ganamos, pero hoy nos toca jugar desde el minuto 25, con 0-0, once contra diez. Es el resumen del partido. Once contra once, nada que decir, el Real Madrid ha merecido ganar, pero hay un partido que no se puede ver", indicó el entrenador del Sevilla.

"A lo mejor el árbitro no lo ve, pero la jugada es muy clara y de agresión. Es que es agresión"

El técnico sevillista insistió en que la acción de Güler mereció la intervención del VAR y mostró su incomprensión por la decisión de no avisar al colegiado para que revisara la jugada.

"No sé por qué no le llaman del VAR. Es una jugada de VAR cien por cien, muy clara. A lo mejor nos ganan, son capaces de ganarnos con diez, el Alavés lo hizo, pero nos han privado de ver esa situación. Es otro partido que se tendría que haber jugado, once contra diez, durante mucho tiempo", añadió Luis García Plaza.

"Hay que hablar con la persona del VAR más que con el árbitro. El árbitro puede que no la vea, no tiene ojos en la nuca. Y más cuando juega el Madrid el Atlético o el Barcelona, que hay más cámaras. A lo mejor el árbitro no lo ve, pero la jugada es muy clara y de agresión. Es que es agresión", recalcó el técnico sevillista.

En otro orden de cosas, Luis García cuestión que los tres grandes del fútbol español (Real Madrid, Barcelona y Atlético) sean los que más se quejan de los arbitrajes, cuando debería ser todo lo contrario, en su opinión.

"Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Madrid, Barcelona y Atlético. Hoy comentamos una jugada, ayer en el Betis comentaron otras. He deseado suerte al árbitro y hemos hablado normal, pero los que más se quejan, y hablo de los tres, son los que menos se tienen que quejar. Llevo mucho tiempo en esto. Entre ellos no lo sé, pero con el resto, madre mía...", apuntó el técnico sevillista.

Luis García Plaza sí reconoció la superioridad del Real Madrid (4-1) y admitió que su equipo cometió errores que facilitaron la goleada, pero insistió en que la expulsión de Güler podría haber cambiado el escenario.

"Once contra once hay cosas que tengo que sacar y tenemos que hacer más cosas. Hemos llegado bien y hemos marcado un gol. Nos hemos descompuesto con ese gol y con la jugada. Los jugadores estaban jorobados. La han visto bien ahora en las imágenes y estaban indignados", explicó Luis Garcia Plaza.

"Es un 4-1 donde teníamos que hacer las cosas mejor. Quizá podía haber sido más abultado el resultado general, un 5-2 o un 6-3, pero hay un partido que no sé lo que pasaría y que no nos han dejado jugar. No digo que ganemos contra diez, pero no nos han dejado jugar ese partido", reiteró el entrenador del Sevilla.