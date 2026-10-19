Mourinho y la acción de Güler ante Peque: "No he conseguido ver ninguna imagen de las cosas que están hablando"

El Real Madrid ganó (4-1) al Sevilla anoche en el Bernabéu, un partido en el que el Sevilla protestó por un supuesto codazo de Arda Güler a Peque. El problema es que la realización no facilitó una solo imagen que demuestre de forma nítida una agresión del futbolista turco y así lo ratificó José Mourinho en rueda de prensa.

"Quiero escapar de la pregunta que para vosotros es la gran polémica. Nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado, no tengo una única imagen. He pedido imágenes de la tele, a mis analistas, que tienen la cámara táctica, que se consigue ver cosas que no se ven en la transmisión de televisión, y no he conseguido ver ninguna imagen de las cosas que están hablando, que han molestado a Luis [García Plaza]", explicó el entrenador del Real Madrid.

"Si un día pasa algo que creo que nos ha beneficiado, no tendré ningún tipo de problema en salir y decir"

El de Setúbal animó a los periodistas a facilitarle una secuencia nítida y clara de esa jugada.

"Os digo con toda honestidad que, si un día pasa algo que creo que nos ha beneficiado, no tendré ningún tipo de problema en salir y decir, pero creo que nos va a pasar muchas más veces lo opuesto, porque es la tendencia natural de las cosas. Gran victoria del Real Madrid, no he visto absolutamente nada. Si hasta el sábado, cuando tenemos la próxima rueda de prensa del partido del campeonato, alguien me hace llegar una imagen clara y objetiva de algo que yo no he visto y que mi jugador me dice que tampoco ha pasado, ahí estaré, pero, de momento, nada", zanjó Mourinho.

El entrenador del Real Madrid admitió comprender las protestas de Luis García Plaza tras el partido.

"A Luis le entiendo, un entrenador que pierde de cuatro y le hacen cuatro o cinco preguntas de un caso que no es caso, para él es fantástico, porque le da la oportunidad de hablar de otra cosa. Nos quedamos siempre con la duda, a lo mejor hay otras cámaras que lo hacen ver. Hasta ahora, nada. ¿Alguno de vosotros tiene una imagen que me haga verlo? No creo. Por eso no entiendo la obsesión en dos, tres o cuatro preguntas... ", señaló Mourinho.

El técnico portugués no valoró tampoco las jugadas polémicas del Betis 2-5 Barcelona, admitiendo que no había visto el partido de La Cartuja.

"He visto el Leipzig, a pesar de que sólo quería pensar en el Sevilla, pero el trabajo de casa del Sevilla estaba hecho. Cuando mis jugadores no hacen concentración en Valdebebas, yo hago, porque soy de la vieja escuela, estamos habituados. No he visto. Me llegaron las voces, pero tampoco es sorpresa para mí. Un día más en la oficina", apuntó el de Setúbal.