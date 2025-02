Jennifer Hermoso y la frase de Rubiales que más le "dolió": "Me dijo que 'a ti y a mí nos gusta lo mismo'"

Día 1 del juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial Femenino de 2023 y las presuntas coacciones posteriores de este y parte de su equipo a la futbolista. La Fiscalía solicita para el expresidente de la RFEF 2 años y 6 meses de cárcel.

La jugadora española, que milita en la actualidad en los Tigres de México, ha sido la primera en declarar ante el juez y responder a las preguntas de los abogados que defienden a los acusados.

"No me dijo si me podía dar un beso, elevó sus piernas y las puso en mi cintura, tenía las manos en mis orejas y lo siguiente fue el beso"

Una de las primeras declaraciones de Hermoso ha referido de forma directa al beso que le propinó Luis Rubiales: "Tenía las manos en mis orejas y lo siguiente fue el beso. Se ve en las imágenes, eleva sus piernas y las pone casi en mi cintura con el brinco. Cuando se sube, me tengo que mantener fuerte para sostenernos. No me dijo si me podía dar un beso, no escuché ni entendí nada. Me puso las manos sobre las orejas y me dio un beso en la boca. Escuché lo de 'hemos ganado el Mundial', pero no escuché ni vi gestualizar su boca después. Si me hubiera hecho esa pregunta no hubiera accedido. Solo me doy un beso en los labios cuando yo decido hacerlo", explicó la ex del Barça.

"Me sentí poco respetada, sabía que me estaba besando mi jefe"

Sobre el beso, también ha destacado que se sintió "poco respetada": "No lo consentí y me sentí poco respetada, sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre ni debe ocurrir en ningún ámbito laboral o social".

La frase que más le "dolió" a Jennifer

Una vez en el avión de vuelta a España, Hermoso ha confirmado las presiones ejercidas por parte de Luis Rubiales para grabar un vídeo conjunto que le quitara hierro al asunto: "Me dijo que le estaban llamando acosador, por sus hijas que estaban llorando en la parte de detrás del avión, pero le dije que no. En ese momento era mi jefe y no es algo normal que se haga. Una frase que me dolió fue cuando me dijo 'a ti y a mi nos gusta lo mismo'".

"No pude reaccionar ni maniobrar de otra manera, y ahí ya me enfadé un poco..."

Siguiendo con el beso del expresidente de la RFEF, la campeona del mundo declaró ante el juez que no tuvo capacidad de reacción: "En ningún momento pude reaccionar o maniobrar de otra manera, ahí ya me enfadé un poco. No había podido hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer ahí? Cuando dije 'pues vale' es de 'qué voy a hacer'", dijo la jugadora refiriéndose a las conversaciones que tuvo con sus compañeras en el vestuario justo después de lo sucedido.

¿Por qué no grabó el vídeo?

En cuanto a por qué no grabó el vídeo al que le animaban Rubiales y parte de su equipo, la jugadora fue clara: "No hice el vídeo básicamente porque no me sentí respetada desde el primer momento. Recordemos que me estaba besando mi jefe y pienso que no es algo normal".

"Desprotegidísima por parte de la RFEF"

En su declaración, la madrileña ha dejado constancia de que ningún miembro de la Federación se preocupó por ella ni por su estado anímico tras lo sucedido: "Nadie se acercó a preguntarme ni qué tal estaba. Ni Jorge Vilda, ni nadie se dignó. Me sentí desprotegidísma por parte de la Federación. Tenía que ser mi lugar seguro porque al final era jugadora de su país. Nadie me dijo: '¿Oye, necesitas algo?".

"Mi vida cambió para siempre"

La deportista de 34 años, que estuvo declarando durante más de dos horas, ha admitido que este episodio (agosto de 2023), ha cambiado su vida: "Mi vida cambió desde ese momento. Pude ser campeona del mundo, pero todo esto me ocasionó que no lo disfrutara absolutamente nada. Hasta día de hoy mi vida parece que ha estado en stand by y no he podido vivir libremente". Sobre las 13 horas de esta tarde finalizó la declaración de Jennifer Hermoso, después ha llegado el turno de Ana Álvarez, directora de fútbol femenino en la RFEF y Patricia Pérez, jefa de prensa de la selección femenina.

