Javier Tebas, sobre la posibilidad de jugar el clásico fuera de España: "Tendrían que tener la autorización del Real Madrid y..."

Javier Tebas, presidente de LaLiga, acudió este lunes a la Gala de premios de la Asociación de la Prensa de Madrid y allí repasó la actualidad futbolística española y algunos temas como dónde se jugará el clásico de la segunda vuelta o la inscripción de Dani Olmo. El máximo dirigente de la patronal española ha explicado que, si ambos clubes estuviesen de acuerdo, "se estudiaría" que el Barcelona-Real Madrid de mayo próximo se pudiera jugar en el extranjero, siempre que no fuera posible jugar en Montjuïc o en el Camp Nou por las obras.

"A nosotros no nos han comunicado nada -sobre que no se pueda jugar el Clásico en casa del Barça-. Sé lo que he podido leer. Se hablaba fuera de España, pero no sabemos nada. De hecho, si hay un problema de fuerza mayor por las obras, como han habido en otras ocasiones, se ha jugado fuera de su estadio. Tendrían que tener la autorización del Real Madrid y se estudiaría", aseguró Javier Tebas.

Respecto a la inscripción de Dani Olmo tras la decisión del CSD, Javier Tebas ha reiterado la postura en contra de LaLiga en que el futbolista haya sido inscrito para jugar la segunda vuelta con el Barcelona.

"Estamos en contra de su inscripción y estamos haciendo los recursos que nos corresponden en los organismos que corresponden. Pedimos que no sea inscrito. Si nosotros pensábamos que no debía ser inscrito, claro que creemos que tenemos posibilidades de que no siga inscrito", apuntó Javier Tebas.

"En el ámbito del derecho deportivo, cuando uno tiene licencia, como ocurre en este momento con Dani Olmo, no cabe la impugnación del partido; aunque nos puedan dar la razón en los recursos", añadió el presidente de LaLiga.

Javier Tebas también fue preguntado por las críticas a los árbitros en la LaLiga y explicó que no le gustan algunas de esas críticas, como las que se realizan desde RMTV.

"Es un tema que lleva un par de años. Habrá que verlo. No me gusta ese tipo de críticas ni algunas que se están realizando, como las del canal Real Madrid. El próximo día 6 hay una reunión con la RFEF, vamos a ver si hay algún tipo de solución. Hace un año los clubes manifestaron que había que cambiar el sistema arbitral", aseveró Tebas.

Por último, el presidente de LaLiga habló sobre la renovación de Luis de la Fuente al frente de la selección española de fútbol hasta 2028.

"No me creíais... Estábamos en ello y se ha demostrado. Fueron días de trabajo con Luis y su equipo de representación. Estamos muy contentos. Es un gran día para el fútbol español. Hemos hecho una muy buena negociación para Luis y para la RFEF. Nunca ha dejado de haber entendimiento con Luis. Dije que sería un acuerdo fácil y él también lo ha puesto fácil. Hay sobre todo estabilidad", ha subrayado Javier Tebas.

