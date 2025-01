Raphinha y los arbitrajes en España: "Si digo lo que pienso, igual no vuelvo a jugar en La Liga"

El Barcelona firmó una remontada de locos en Lisboa (4-5) para superar al Benfica y garantizarse su clasificación directa para los octavos de final de la UEFA Champions League. Uno de los protagonistas de la noche fue Raphinha, autor de dos goles y elegido MVP del partido de la jornada 7 de la Liga de Campeones. El brasileño admitió que ambos equipos acabaron muy calientes tras un duelo eléctrico y que a él le "insultaron y" que devolvió "los insultos", tras la bronca en el túnel de vestuarios entre sendos equipos después de finalizar el encuentro.

"Hay gente que me ha insultado y yo devolví los insultos. Sé que no debo hacerlo, pero... Al final, nos calentamos todos. Me insultaron y yo soy una persona que no me llevo nada para casa", admitió el delantero brasileño al micrófono de Movistar+.

Raphinha aseguró que "fue un partido espectacular" y que, tras la primera mitad, los jugadores volvieron "centrados en la segunda parte". Además, en las declaraciones tras el encuentro el delantero brasileño reconoció que está en el "mejor momento" de su carrera futbolística".

Por último, el jugador brasileño se mordió la lengua al ser preguntado si prefiere el arbitraje en España o Europa, respondió.

"Si digo lo que pienso igual no vuelvo a jugar en La Liga, pero es lo que tenemos", apuntó Raphinha.

Flick: "Hemos remontado y es maravilloso"

Por su parte, Hansi Flick admitió que lo más positivo del duelo ante el Benfica fue la mentalidad de sus jugadores.

"Ha sido un partido muy loco. Lo más positivo es la mentalidad que hemos tenido, hemos remontado y es maravilloso. Eso es el fútbol y por eso lo amamos. Creo que nunca he vivido algo así. Ha sido increíble", indicó Flick,

El alemán admitió que en la primera parte el Barcelona "no jugó tan bien" y elogió las "buenas transiciones del Benfica"·

"Nos han hecho defensor muy profundo, en la segunda parte estuvimos mucho mejor y las sustituciones nos ayudaron", argumentó Flick.

Cuestionado sobre los fallos que cometió el portero polaco Wojciech Szczesny, Flick afirmó que "es normal" porque "qué jugador no comete errores".

"No es un jugador, es todo el equipo. Ganamos juntos y perdemos juntos", concluyó Flick.

