Cuánto dinero ganará Luis de la Fuente tras renovar con la Selección hasta 2028

Luis de la Fuente y su equipo técnico han rubricado este lunes su ampliación de contrato con la Selección Española hasta 2028. El técnico de Haro, que llegó al banquillo nacional tras el Mundial 2022, ha conquistado la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024 firmando, hasta ahora, un espectacular balance de 21 victorias, 1 derrota y 1 empate en partidos oficiales.

La Junta Directiva de la RFEF, liderada por el presidente Rafael Louzán, informaron de la noticia este lunes 27 de enero a primera hora de la tarde, y ha sido este mismo lunes a partir de las 17 horas cuando ha tenido lugar el acto oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. A De la Fuente le ha acompañado en el 'escenario' su staff al completo: Carlos Cruz, preparador físico; Pablo Peña coordinador de análisis; Miguel Ángel España, preparador de porteros; Antonio Gómez, recuperador físico; Javier López Vallejo, psicólogo; Pablo Amo, segundo entrenador y Juanjo González, técnico auxiliar. "Mi cuerpo técnico es mi familia. Sin ellos no hubiera podido caminar", dijo el entrenador.

Pasará a cobrar casi 2 millones de euros anuales

De la Fuente y su equipo seguirán al frente del banquillo de la Selección hasta el final de la Eurocopa 2028, y en cuanto a las condiciones se refiere, el riojano también ha visto una importante mejora en sus emolumentos como entrenador: de los 600.000 euros anuales que cobraba desde que llegó hasta los casi 2 millones (netos) que empezará a recibir desde que se ha confirmado su ampliación de contrato, según informan medios como la SER. No obstante, este dato no ha visto la luz de forma oficial.

"Nunca he querido irme"

El entrenador de 63 años también ha contestado a varias preguntas de los medios de comunicación allí presentes, ¿tuvo dudas de seguir o no al frente de la Selección? (parece que tuvo ofertas suculentas de otros equipos): "Nunca, estoy en mi casa, nunca he querido irme y ahora se respira calma y tranquilidad (RFEF), espero seguir mucho más años aquí", dijo el de Haro antes de 'negarse' a prometer más títulos: "Solo puedo prometer esfuerzo, sacrificio y trabajo... Soy el más autocrítico y no me da miedo tirarme a la piscina si estoy convencido. Seguiré por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí, tratando de mejorar y crecer".

"Los que no creíais erais muchos de los que estabais aquí"

Además, el exseleccionador sub21 hizo referencia a la confianza que los jugadores siempre le han demostrado desde su llegada al banquillo español: "Por eso Rodrigo decía que los que no creíais erais muchos de los que estabais aquí. Pero ellos sí, porque me conocen", ha explicado contestando a una frase del Balón de Oro en el documental de la Selección.

