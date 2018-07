James: "¿El mejor título? Los del Real Madrid"

James Rodríguez abrió las puertas de su casa al programa de entrevistas 'The Suso's Show' de Caracol TV. El capitán de la selección colombiana repasó los momentos de su carrera mientras enseñaba los distintos rincones de su casa en Medellín.

El jugador mostró su pequeño museo donde guarda trofeos individuales como el de mejor jugador del Mundial de Brasil, el de la Copa Centenario, el de MVP contra Polonia... En la pared figuran varias camisetas de los clubes donde ha jugado, con predominio de la de la Selección y la del Real Madrid, donde consiguió alzarse dos veces con la Champions League pese a no contar con demasiados minutos.

"El Real Madrid ha sido el club en el que más goles he hecho. 32 en Oporto y 36 en Madrid. ¡No es fácil eh! Con 42 asistencias", recordó entre risas el cafetero.

James fue preguntado por diversas cuestiones sobre su día a día:

Su película favorita: "Desde que tengo 10 años fui fan de Harry Potter y siempre pensé que si algún día tenía una sala de cine pondría fotos de la película".

Plato preferido: "La bandeja paisa con sus chicarroncitos".

Vida social: "Hace siete años que no voy a un centro comercial", afirma, aunque reconoce que ahora en el Bayern puede tener más libertad. "Uno siente el cariño pero a veces también nos gustaría poder salir tranquilos para estar un rato con nuestra niña".

Eliminación contra Inglaterra: "Cuando ya son partidos tan importantes se te pasan muchas cosas por la cabeza. Hicimos un partido bueno, competimos bien y se lo pusimos difícil, lo que pasa es que no podía estar yo. Lastimosamente no pude estar por esa pequeña lesión y fue muy duro. Tuve que estar apoyando como un aficionado más y jalando al árbitro que estuvo un poco mal. Aunque no hay que poner esto como excusa, nos quedamos en los penaltis, fue suerte", explicó.

Experiencia con el alemán: "Cada día entiendo menos, eso está jodido", admitió.

Mejor partido: Contra Uruguay en el Mundial de Brasil, donde también anotó su mejor gol.

Mejor delantero: Falcao y Cristiano Ronaldo.

Mejor título: "los del Real Madrid", donde ganó dos Champions, una Liga y un Mundial de Clubes, entre otros.

Seguir en el Bayern: "Hasta ahora sí sigo en el Bayern. Hice una primera temporada espectacular, y estoy muy feliz allá. Siento que me quieren mucho el club y la gente", confesó.

Lesión durante el Mundial: "Ya estoy bien, tenía un muy pequeña rotura fibrilar en el gemelo, pero ya estoy bien", comentó.

Continuidad de Pékerman como seleccionador: "No es un tema mío, es una pregunta que no tengo que responder".