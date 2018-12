En Italia afirman que Cristiano no irá a la gala del Balón de Oro y que Griezmann se lo está pensando

MODRIC SERÍA EL GANADOR

El Balón de Oro cada vez parece estar más claro. Desde Italia apuntan a que Cristiano, sabedor de que no es él quien se lo va a llevar sino que será Modric, no acudirá a la gala que tendrá lugar en Francia. Además, Antoine Griezmann no tiene tampoco asegurada su presencia en el evento.